La Xunta remitirá "directamente" a la UE sus proyectos para el fondo del clima

Tres conselleiros de la Xunta —Diego Calvo (Presidencia), Ángeles Vázquez (Medio Ambiente) y María Martínez Allegue (Vivenda)— han denunciado que el Gobierno central "incumplió" el plazo para presentar ante la Comisión Europea (CE) las propuestas para acceder a casi 7.000 millones del fondo social del clima. En respuesta ante su "incompetencia y dejadez", la Xunta remitirá directamente a Europa sus propuestas.

Los conselleiros han revelado una respuesta a una consulta del Gobierno gallego por parte de la directora de Mercados Europeos e Internacionales del Carbono, Beatriz Yordi, que certifica este incumplimiento.

"Como menciona en su carta, los Estados miembros deberían haber presentado a la Comisión su plan social para el clima a más tardar el 30 de junio de 2025. España no ha presentado oficialmente todavía su Plan Social para el Clima a la Comisión Europea", recoge el escrito. En una coyuntura en la que la Xunta había avanzado que presentaría casi 60 proyectos por importe de alrededor de 2.000 millones de euros para optar a los fondos del plan social por el clima, los tres conselleiros han incidido en que la sensación es de "máxima preocupación" y han explicado que se dirigieron a la CE ante la ausencia de "información" por parte del Ejecutivo central. La responsable de Medio Ambiente ha incidido en la relevancia de los objetivos de los planes sociales por el clima, llamados a establecer ayudas temporales y directas a la renta y medidas e inversiones que permitan reducir la dependencia de los combustibles fósiles de los usuarios de los distintos medios de transporte, microempresas y hogares vulnerables.

Vázquez ha criticado la actitud del Ejecutivo estatal y también su falta de información. "Desconocemos si va de sobrado o si hay una auténtica dejadez de funciones y les da lo mismo lo que pueda pasar y ese pacto por el cambio climático es una pantalla sin ningún fondo. Nosotros sí creemos en el clima y en la neutralidad climática y es imposible llegar si no hay fondos", ha avisado.

A renglón seguido, y como titular del área con la que estarían vinculados los proyectos gallegos que acumularían la mayor cuantía (unos 1.460 millones), Allegue ha lamentado esta muestra más "de inoperatividad e incompetencia de un Gobierno central" al que la Xunta incapaz de "gestionar" de acuerdo con sus responsabilidades.