Afigal impulsa 831 proyectos gallegos con 82,7 millones en avales

La Sociedad de Garantía Recíproca Afigal ha respaldado entre enero y septiembre de este año un total de 831 proyectos empresariales en Galicia, facilitando financiación por 82,7 millones de euros. Los avales de la SGR han contribuido al mantenimiento de 27.681 empleos, consolidando su papel en el impulso económico de la región. Con 13.243 socios, principalmente pymes y autónomos de A Coruña y Lugo, Afigal supera ampliamente los objetivos de su Plan Estratégico 2025, acercándose a los 300 millones de euros de riesgo vivo y fomentando competitividad e innovación.