Estrella Galicia riega con sus cañas y su cerveza a más de la mitad de España

Es la favorita de buena parte del norte y el oeste peninsular, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Baleares

«No queremos que Estrella Galicia sea la cerveza más vendida, sino la más querida». La frase que suele repetir Ignacio Rivera, presidente de Hijos de Rivera, parece materializarse cada año con más fuerza. Según el último informe de DataCentric, la marca coruñesa consolida su liderazgo como la cerveza favorita de los españoles, al conquistar ya a más de la mitad del país y sumar nuevos territorios a su mapa cervecero.

El estudio Retrato de España en función de sus marcas y su consumo 2025-2026 revela que Estrella Galicia se alza con el 42% de las preferencias —cuatro puntos más que el año anterior— y amplía su dominio al conquistar Melilla, un territorio hasta ahora fiel a otras enseñas.

Este avance consolida una tendencia que ya se venía observando desde el año pasado, cuando la marca gallega teñía de su característico negro y rojo 31 de las 50 provincias españolas. Su reinado abarca Galicia, buena parte del norte y el oeste peninsular, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Baleares y, desde este año, también Melilla.

El informe destaca que la clave del éxito de Estrella Galicia no reside solo en su expansión comercial, sino en su capacidad para conectar emocionalmente con el consumidor. Su estrategia, asociada al patrocinio de festivales, la música en directo y un discurso centrado en la autenticidad y el origen, ha logrado un vínculo afectivo que trasciende las cifras de ventas.

Los datos le dan la razón a Rivera cuando dice que no quieren ser los más vendidos, sino los más queridos: su liderazgo en preferencia no se corresponde aún con su cuota de mercado, donde marcas como Mahou o Heineken están por delante. Mahou, con un 14% de las preferencias, mantiene el segundo puesto del estudio de DataCentric, aunque cede un punto respecto al año pasado. Fiel a su arraigo madrileño y castellano, refuerza su posicionamiento apelando a la tradición y a «el sabor de compartir», al tiempo que impulsa nuevas líneas de cervezas sin alcohol y formatos más sostenibles.

En tercer lugar, Alhambra sube al podio con un 8%, al desplazar a Heineken y consolidar su imagen premium. Su icónica 1925 se ha convertido en una referencia habitual en la hostelería española.

El mapa cervecero español sigue reflejando la diversidad de gustos regionales: Estrella Galicia, como no podía ser de otra manera domina en Galicia; Estrella Damm, en Cataluña; Ambar en Aragón; Estrella de Levante, en Murcia; Cruzcampo resiste en Andalucía y Ceuta, y Dorada continúa reinando en Canarias. Pero el avance de la enseña coruñesa resulta innegable.

En un país donde el consumo de cerveza alcanzó los 52,8 litros por persona durante el pasado año, Estrella Galicia no solo lidera las preferencias, ha logrado que su nombre se asocie a un estilo de vida. Su éxito, más que en litros, se mide en lealtad. Y, por ahora, su espuma sigue coronando el vaso de la mayoría de los españoles.

