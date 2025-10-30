La patronal eólica, «estupefacta» por el nuevo fallo del Superior de Xustiza

La Asociación Empresarial Eólica ha mostrado su «estupefacción» ante la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por «su impacto en el desarrollo de proyectos eólicos en Galicia». «Su alcance genera un riesgo significativo y estructural para la seguridad jurídica de los proyectos eólicos en Galicia», afirma.

En un comunicado, critica la sentencia del TSXG, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, que anula las autorizaciones administrativas previa y de construcción del parque eólico A Ruña III en Mazaricos.

«Después de tres años de una asfixiante trama judicial, surge un nuevo argumento sorpresa: la obligatoriedad de tramitar el proyecto eólico junto con su línea de evacuación. Cuando este parque se tramitó, la ley en vigor en Galicia permitía tramitar por separado las líneas de evacuación de los proyectos de generación», expone la patronal eólica española.