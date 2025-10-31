Los cambios de compañía eléctrica se duplican en Galicia en tres años: de menos de 600.000 a más de 1 millón

Galicia ha experimentado un notable incremento en el número de cambios de compañía eléctrica en los últimos años. Entre 2022 y 2024 se registraron 1.132.235 permutas de comercializador eléctrico, casi el doble que en el trienio 2019-2021, cuando la cifra no superó los 600.000, según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este crecimiento ha sido particularmente intenso en un territorio que tradicionalmente mostraba gran fidelidad hacia sus proveedores de energía. En 2019, apenas 139.199 gallegos cambiaron de compañía eléctrica; en 2020, el número subió a 172.189, y en 2021 alcanzó los 271.189. Ya en 2022 se superaron los 400.000 y, aunque en 2023 hubo un ligero descenso a 327.195, en 2024 volvió a subir hasta 397.343, con lo que se consolida una tendencia al alza que refleja la mayor movilidad de los consumidores gallegos.

El sector del gas también ha registrado un incremento significativo, aunque con cifras más moderadas debido a su menor penetración. En Galicia, los cambios pasaron de 90.440 entre 2019 y 2021 a 179.594 entre 2022 y 2024, un aumento del 98,5%. La mayoría de los movimientos corresponden a trasvases dentro del mercado libre en electricidad (77%) y a cambios del mercado libre al regulado en el gas (67%). Los tiempos medios desde que el cliente pide el traslado hasta que se activa la modificación son de 5,9 días en electricidad y 3,5 en gas, según la CNMC.

La liberalización del mercado y la digitalización de los procesos han facilitado estas permutas, y la irrupción de compañías 100% online con tarifas más competitivas ha acelerado la movilidad. Este fenómeno, más intenso en Galicia en los últimos años, tenderá a consolidarse si persiste la tendencia de precios competitivos y facilidad de cambio (todas las compañías ofrecen realizar la permuta por internet y de forma muy rápida), una situación que transforma la relación histórica de fidelidad de los consumidores gallegos hacia su proveedor de energía.

A nivel nacional, la tendencia es también ascendente. En 2024 se registraron 7,25 millones de cambios de comercializador eléctrico, lo que representa el 23,9% de los consumidores, mientras que en gas alcanzaron 1,52 (19%).