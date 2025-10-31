El Gobierno refuerza la proyección internacional de las empresas gallegas

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, visitó este jueves A Coruña para reforzar la internacionalización del tejido empresarial gallego y apoyar la atracción de inversión en la comunidad. La jornada, celebrada en el Club Cámara Noroeste, reunió a más de una veintena de empresas y profesionales del ámbito empresarial, comercial e industrial interesados en conocer las oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales de la Unión Europea.

Durante el encuentro, López Senovilla destacó el carácter exportador de Galicia y subrayó que «el comercio exterior es uno de los principales motores de la economía gallega, generando desarrollo y empleo». Recordó que en 2024 las exportaciones gallegas alcanzaron un récord histórico de más de 31.000 millones, consolidando a la comunidad como la quinta más exportadora de España. La secretaria de Estado analizó los retos del comercio global y la necesidad de diversificar mercados, con especial atención a América Latina, África y Asia. En este sentido, señaló la relevancia de los acuerdos de la UE con Mercosur, México y Chile, que abrirán nuevos espacios de crecimiento para las empresas gallegas.

Además, López Senovilla explicó las líneas de actuación del Gobierno para fortalecer la presencia exterior del tejido empresarial gallego y mitigar los efectos de los aranceles internacionales sobre sectores sensibles. Subrayó el compromiso del Ejecutivo con la modernización del sector industrial y la promoción de la competitividad en los mercados exteriores.

El presidente de la Cámara de A Coruña, Antonio Couceiro, reiteró el compromiso de la institución con el acompañamiento a las pymes en su salto al exterior.