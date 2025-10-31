Nexus Sabón ya tiene un 60% de ocupación en su edificio de oficinas

El parque empresarial Nexus Sabón en Arteixo consolida su posición como un nuevo polo de actividad económica en el área metropolitana, al alcanzar un 60% de ocupación en su recién finalizado edificio de oficinas en el polígono industrial de Sabón.

El proyecto, impulsado por StarcoProperty, ha tenido una «buena acogida», según apunta la sociedad, entre empresas de diversos orígenes y sectores. En la actualidad, el inmueble acoge una docena de compañías de países como España, Italia y Turquía, pertenecientes a los sectores textil, tecnológico y de servicios, que apuestan por un modelo de alquiler estable.

El director ejecutivo de StarcoProperty, Gabriel Nieto, destaca que las empresas instaladas «se han quedado y varias han crecido e incluso multiplicado su superficie» dentro del complejo. Nexus Sabón ofrece espacios y funcionales, listos para ocupar, con superficies flexibles que van desde los 60m², pasando por locales intermedios de entre 100 y 200m², hasta 1.100m² en una sola planta.

El edificio combina proximidad a la ciudad con excelentes conexiones al puerto exterior y al aeropuerto, además de contar con servicios complementarios como un supermercado y una estación de servicio.