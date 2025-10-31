TELECOMUNICACIONES
Orange pacta la compra del 50% de MasOrange por 4.250 millones y tomará el control total de la teleco
El grupo francés ejerce el derecho de recompra incluido en el acuerdo de fusión con MásMóvil y pretende mantener al frente de la compañía a Meinrad Spenger como CEO
Terremoto en el sector de las telecomunicaciones españolas. El grupo francés Orange ha pactado con el resto de accionistas de MasOrange la compra del 50% que no controla en la compañía española por un precio de 4.250 millones de euros en efectivo y tomar el control total de la operadora. El acuerdo de Orange con Lorca (el vehículo inversor de los fondos KKR, Cinven y Providence) y otros socios minoritarios de momento es no vinculante, pero las partes prevén sellar un acuerdo definitivo antes de que termine 2025 y cerrar la operación en la primera mitad de 2026.
MasOrange, la mayor teleco del mercado español por número de clientes y nacido de la fusión de Orange España y MásMóvil, inicia así una nueva etapa. La compañía francesa, que tiene al Estado galo como mayor accionista con un 23%, ejerce así el derecho de recompra que había pactado en el acuerdo de fusión con los socios de MásMóvil y que le permitía tomar una posición de control transcurridos dos años desde la integración (esto es, a partir de marzo de 2026).
Hasta ahora los accionistas de Orange y los de MásMóvil tenían un reparto a partes iguales del accionariado de MasOrange. El grupo galo podía optar por comprar simplemente un 1% y romper el equilibrio, pero ha preferido lanzarse a tomar el control total del grupo.
"Esta operación acelerará el plan estratégico de Orange y reforzará aún más la posición de Orange en España, el segundo mercado del grupo en Europa", ha destacado la empresa francesa. "Con la plena propiedad [de MasOrange], Orange confirma su compromiso industrial a largo plazo en España y su confianza en MasOrange y su gestión para crear valor para todas las partes interesadas".
Orange pretende mantener al frente de MasOrange al actual equipo directivo, comandado por Meinrad Spenger como consejero delegado, a pesar de que procedía de MásMóvil antes de la fusión, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes al tanto de los planes de la teleco gala para la operadora española.
Próxima ampliación
