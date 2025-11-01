El bróker Sabseg abre oficina en A Coruña
Sabseg, el bróker independiente de seguros líder en la península ibérica, ha inaugurado en A Coruña su primera oficina en Galicia, ubicada en Rúa Betanzos 2. El nuevo centro cuenta con un equipo de seis profesionales liderados por Isabel Ramos Lobón.
