El bróker Sabseg abre oficina en A Coruña | L. O.

Sabseg, el bróker independiente de seguros líder en la península ibérica, ha inaugurado en A Coruña su primera oficina en Galicia, ubicada en Rúa Betanzos 2. El nuevo centro cuenta con un equipo de seis profesionales liderados por Isabel Ramos Lobón.

