La coruñesa Altia ganó 7,9 millones en el primer semestre, un 14,1% más

La consultora tecnológica coruñesa Altia registró unas ganancias netas de 7,99 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, lo que representa un incremento del 14,1% en comparación con los 7 millones del mismo periodo del 2024, según las cuentas remitidas por la compañía al BME Growth.

La empresa facturó 150,5 millones en la primera mitad del curso, lo que supone un 17,2% más que los 128,44 del primer semestre del año anterior.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Altia entre enero y junio de 2025 alcanzó los 12,47 millones, un 6% más en comparación con los 11,76 del mismo periodo del ejercicio previo.

En tanto, el resultado neto de explotación (Ebit) se situó en 10,44 millones, un 5,4% más frente a los 9,91 de la primera mitad de 2024.

De este modo, el margen de Ebitda sobre la facturación de Altia al cierre del primer semestre de 2025 fue del 8,28%, casi un punto porcentual menos que el 9,16% que registró 12 meses antes.

Asimismo, el margen del Ebit sobre los ingresos de la firma gallega fue del 6,93%, frente al 7,7% que obtuvo al término de la primera mitad del año anterior.