Ocho de cada 10 autónomos gallegos ya cierran su año fiscal con beneficios

La cifra de afiliados al régimen general de trabajadores autónomos (el RETA) alcanzó en Galicia su máximo histórico en abril del año 2008, con 238.057 personas. Eran otros tiempos: la burbuja inmobiliaria y del crédito estaba a punto de explotar y el mapa financiero español cabalgaba hacia la desaparición de las cajas de ahorros. Pero la tasa de paro estaba en un inusual 8,57% —hoy continúa por encima de los diez puntos, pese al récord de afiliaciones—, el dinero fluía y la economía no dio señales de pánico hasta que no trascendieron las imágenes de los empleados de Lehman Brothers abandonando la sede del gigante financiero con cajas de cartón.

Cambio

En aquel momento, según las cifras de la Agencia Tributaria, menos del 10% de los autoempleados cerraba el año con números rojos: 20.280 de más de 226.000, concretamente. Comercio minorista, construcción, hostelería, agricultura e industria eran los principales nichos de negocio de los autónomos, un panorama que ha cambiado de manera sustancial: ahora hay un peso mucho mayor de los profesionales técnicos, de servicios de alojamiento, sanitarios o educativos, en detrimento de los anteriores.

Lo que sí está volviendo a producirse es una bajada de la denominada tasa de fracaso, es decir, de la proporción de trabajadores por cuenta propia que tiene pérdidas a final del año fiscal.

De acuerdo a las declaraciones prestadas en 2024, y que se corresponden a los rendimientos del ejercicio anterior, en torno al 18% de los autónomos perdieron dinero con el desempeño de sus negocios. En cifras absolutas, fueron 30.701 los profesionales que no pudieron sacar nada en limpio para sus bolsillos, de un total de 201.715 afiliados al RETA. Es una cantidad abultada, en efecto, aunque es la más baja desde la doble recesión.

Hay una tónica que se ha repetido de manera cíclica y tiene que ver, en periodos de crisis económicas, con el trasvase de trabajadores afiliados por cuenta ajena al sistema de autónomos. Sucedió, por ejemplo, tras el primer bofetón del crac de 2008, con la capitalización del paro por parte de miles de profesionales que emprendieron negocios vinculados a sus actividades anteriores —ya en crisis, como las de construcción— o para los que no tenían experiencia alguna. De ahí que las tasas de fracaso (pérdidas) alcanzasen el 30% después de la doble recesión, en paralelo a una contracción de la demanda de las familias y del crédito. Solo en la pandemia los autónomos volvieron a experimentar dificultades, con un 26% de negocios arrojando pérdidas, pero es una ratio que se ha ido achicando.

Lo que también se contrae, por último, es el volumen de autónomos de nacionalidad española, también de acuerdo a las cifras oficiales del fisco. Ya son menos de 200.000, mientras que los emprendedores de ascendencia extranjera han experimentado un incremento del 30% desde el año precovid. Casi 6.700 trabajadores por cuenta propia afiliados en Galicia, de los que rindieron cuentas a Hacienda, nacieron lejos de este territorio.