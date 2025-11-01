Zara estrena su primer Zacaffè en Japón
La tienda combina materiales tradicionales japoneses con acabados metálicos
Zara ha inaugurado en Osaka su primera cafetería Zacaffè en Japón, integrada en la nueva tienda insignia de la marca en el distrito comercial de Shinsaibashi. El establecimiento, de 1.900 metros cuadrados y distribuido en cuatro plantas, celebra el 50 aniversario de la cadena y refuerza su estrategia de experiencia de cliente en Asia.
Diseñada por el estudio interno de arquitectura de Zara, la tienda combina materiales tradicionales japoneses —tatamis, noren o tierra prensada— con acabados metálicos contemporáneos. El Zacaffè, segundo del mundo tras el de Madrid, ofrece café desde 600 yenes y una selección de dulces y aperitivos. Con esta apertura, la enseña de Inditex refuerza su posicionamiento en el mercado asiático, donde ya cuenta con 64 tiendas.
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- La Xunta impulsa el cuidado de mayores en casa con una rebaja fiscal del 50%
- 1-5 | El Dépor golea al Sámano y sigue adelante en la Copa
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Así sería la Coruña que fue destruida: «Hoy tenemos una ciudad, pero pudo ser otra»
- Andrés Guardado, ex del Deportivo, comienza su carrera como entrenador en la cantera del Betis
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas