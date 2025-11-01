Zara estrena su primer Zacaffè en Japón

Zara ha inaugurado en Osaka su primera cafetería Zacaffè en Japón, integrada en la nueva tienda insignia de la marca en el distrito comercial de Shinsaibashi. El establecimiento, de 1.900 metros cuadrados y distribuido en cuatro plantas, celebra el 50 aniversario de la cadena y refuerza su estrategia de experiencia de cliente en Asia.

Diseñada por el estudio interno de arquitectura de Zara, la tienda combina materiales tradicionales japoneses —tatamis, noren o tierra prensada— con acabados metálicos contemporáneos. El Zacaffè, segundo del mundo tras el de Madrid, ofrece café desde 600 yenes y una selección de dulces y aperitivos. Con esta apertura, la enseña de Inditex refuerza su posicionamiento en el mercado asiático, donde ya cuenta con 64 tiendas.