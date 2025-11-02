Los bateeiros crearán arena de gato con conchas de mejillón
Opmega impulsa una planta para valorizar las valvas del molusco
jorge garnelo
Bruselas se hizo eco hace solo unas semanas de la última iniciativa que el sector mejillonero francés está impulsando en la costa de Bretaña para convertir los mejillones que no alcanzan la talla comercial en energía renovable. Un proyecto liderado por el grupo de productores Cultimer que busca revalorizar entre 6.000 y 12.000 toneladas anuales que antes se devolvían al mar o se dejaban pudrir, en torno a un 20% de la cosecha, a través de una unidad móvil que procesa in situ el subproducto.
El ejemplo galo ilustra a la perfección cómo los pescadores y bateeiros contribuyen con sus acciones a fomentar la economía circular en la Unión Europea, pero no hay que irse tan lejos para encontrar referentes cercanos. La Organización de Productores Mejilloneros de Galicia (Opmega) ha llevado a cabo diferentes actuaciones encaminadas a reforzar la sostenibilidad de la actividad, tanto para asegurar el reclutamiento de la semilla del bivalvo con el apoyo de la ciencia, por ejemplo, como para reducir su huella de carbono, a través de una nueva línea de procesado o envases más eficientes. Y el siguiente gran paso que dará en este sentido será construir una planta para valorizar las valvas del molusco, con el objetivo de transformar y presentar esta materia en el mercado como arena para gatos.
La fábrica pretende dar una segunda vida a la ingente cantidad de conchas que generan los productores de la asociación, cuyo peso rondó las 7.600 toneladas en 2023 —supone en torno a un tercio del producto— y representó un coste de más de 50.000 euros entre su recogida y tratamiento. La entidad licitó este verano la asistencia técnica para realizar el proyecto, que prevé impulsar con la compañía Ecocelta, en unos terrenos que la empresa posee en el concello pontevedrés de Ponteareas. Unas instalaciones que se sumarán al centro de elaboración de mejillón que la agrupación opera en Boiro (A Coruña), con capacidad para cocer y transformar 30.000 toneladas anuales.
