La pesca se recompone tras 2 años con quiebras y avista su récord exportador

Por más que compitan entre sí, las insolvencias generan desconfianza en el conjunto del sector y el carrusel de quiebras y reestructuraciones de los últimos dos años no fue plato de buen gusto para ninguna empresa pesquera. Es cierto que hay procesos de ajuste o reconversión inconclusos —todavía está por ver qué pasa con la resurrección de Comercial Pernas (Coper), la propiedad de Central Lomera Portuguesa (CLP), la eventual entrada de la Xunta en el capital de Actemsa o la búsqueda de comprador por parte de armadoras atuneras—, pero las placas tectónicas que han removido el suelo de esta industria desde mediados de 2023 han dejado al fin el traqueteo. Incluso pese a la escasez clara de materia prima, que complica la vida a muchas comercializadoras pero que elevará los precios de cara a la campaña de Navidad.

Esta mejora general quedó patente en la última edición de Conxemar, más intensa que nunca, pero también es manifiesta en los volúmenes de facturación exterior: la pesca —en su conjunto, con congelados, refrigerados, conservas y elaborados— se encamina a un nuevo récord exportador y está en disposición de rebasar los 3.000 millones a cierre de año.

Los últimos datos disponibles corresponden al periodo enero-agosto. La suma de todas estas referencias —de congelado a la conserva— alcanzó los 2.022 millones de euros, como constatan los registros oficiales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Equivale a un incremento de siete puntos porcentuales respecto al mismo tramo de 2024, con una aportación casi salomónica de todos los tipos de empresas y presentaciones. Y constata de paso el divorcio cada vez más traumático entre la industria de elaborados y la pesca fresca: la primera continúa medrando verticalmente y expandiendo su catálogo de proteínas, elevando de paso las importaciones de materia prima para su transformación y valorización en Galicia; la segunda es incapaz de hacer frente al garrote de Bruselas, la falta de relevo en la flota y la metamorfosis en las pautas de consumo de los hogares.

Los protagonistas

Que la industria de la pesca consiga superar su récord exportador este 2025 a pesar de haber tenido que lidiar en los últimos meses con los tropiezos de titanes del sector tendrá nombres propios: de países y empresas. En el primer grupo, y hasta cierre de agosto, hay cuatro claros protagonistas, con un aumento de sus compras a la pesca gallega de dos dígitos: Reino Unido, Croacia, China y Estados Unidos. La patria por excelencia de los fish and chips todavía está muy por debajo de los volúmenes que importaba antes del brexit, pero es que elevó sus compras un 59,5% en este periodo, hasta acariciar los 17,5 millones de euros. El mercado que sí preserva una tendencia al alza sin sobresaltos pero sin pausa es el croata, cuyo empuje turístico está resultando un bálsamo para las ventas en verano de productos como cefalópodos o pescados con palangre (espada o túnidos). Croacia ya importa más pescado gallego que Países Bajos y también ha superado a Grecia.

El escenario con China y Estados Unidos, primeros espadas, es distinto: se disputan ser el primer cliente no europeo del sector —esta vez ha ganado el país asiático—, pero la mercancía expedida a los americanos es de mayor valor, con menos volumen, porque el pulpo y el calamar reinan sin rival. Las exportaciones a ambos países sumaron 64 y 56 millones de euros, respectivamente; las ventas a China medraron un 24%, más del doble (10,6%) que a Estados Unidos. Son también los países que ocupan los dos primeros puestos a nivel mundial de compra de proteína marina: entre los dos gastan 38.900 millones de dólares al año. En todo caso, y sin rival, el cliente número uno para la pesca gallega ha sido y sigue siendo Italia, con un gasto mensual equivalente próximo a los 90 millones de euros al mes.

En el capítulo de empresas protagonistas destacan los pesos pesados habituales —Profand, Wofco o Pescapuerta—, cuyo músculo exportador no se queda reflejado fielmente en esta estadística, ya sea porque expiden mercancía desde otros puntos de España —Zaragoza, por ejemplo, en el caso de la primera— o porque lo hacen desde terceros países como Argentina, Namibia o Ecuador. Para mediados del año que viene Wofco tendrá a pleno rendimiento la factoría de Paraguay, de su participada South Atlantic Company, pensada precisamente para el mercado americano con distintos formatos de langostino. Pero hay otros actores en liza con una proyección muy potente, como también quedó de manifiesto en la feria del pasado octubre.

Uno de ellos es Frioantartic, que está sacando el máximo partido a su alianza con la compañía peruana Pesquera Hermanos Córdova y apunta a una facturación próxima a los 200 millones de euros, frente a los algo más de 120 millones del ejercicio fiscal de 2024. La empresa que preside Antonio Sotelo ha reorganizado su accionariado tras la salida de Mascato y Confremar: el 15,25% que sumaban antes se lo han repartido entre HYM Congelados, Chuscomar, Pesca Baqueiro, Bígaro-Narval, Sotelo Dios y la portuguesa Pedro França SA, propietaria de los buques França Morte, Lutador y Aveirense.

Armadoras argentinas, inquietas por el «débil» acuerdo con el SOMU

El acuerdo suscrito el pasado agosto entre las cámaras empresariales argentinas Capeca, Capip y Cepa con Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que puso fin a más de 120 días de parón en la flota tangonera, tenía carácter transitorio. Será en enero cuando tendrán que volver a sentarse para fijar unas bases sólidas que permitan renovar un convenio de casi dos décadas, cuando el precio del langostino estaba más de dos veces por encima de los valores actuales.

Las empresas no ocultan su preocupación porque «el pacto es muy débil», indica un directivo. Hay un condicionante extra, y es que la caída en la mercancía disponible, precisamente por tantos días de parón, ha incrementado el precio de la tonelada de langostino. «Pero eso no va a durar, es un espejismo. No podemos pretender que sea así por mucho tiempo», abunda. Las cámaras tratarán de negociar en base a los valores de las últimas zafras, no solo con la más reciente. Pesqueras de capital gallego participan en medio centenar de tangoneros en Argentina.