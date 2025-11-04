El fundador de Inditex, Amancio Ortega, vuelve a encabezar por undécimo año consecutivo la lista Forbesde los españoles más ricos. El empresario gallego, de 89 años, conserva un patrimonio estimado en 109.900 millones de euros, lo que le sitúa no solo como el hombre más rico de España, sino también como una de las mayores fortunas de Europa. Forbes sitúa en A Coruña tres de los cinco mayores patrimonios de España.

Amancio Ortega, pese a que su riqueza se ha reducido un 8,6 % respecto al año anterior —debido a la ligera corrección bursátil de Inditex—, sigue teniendo el 42 % del total del patrimonio acumulado por los cien españoles más ricos.

La nueva edición española de Forbes vuelve a situar al fundador de Zara en lo más alto de su ranking anual, seguido de su hija Sandra Ortega, con 10.000 millones, y de Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, con 8.000. En cuarto lugar se mantiene Juan Roig, presidente de Mercadona, que ha protagonizado una de las mayores subidas del año al elevar su fortuna hasta los 7.900 millones, un 36 % más que en 2024.

Y en el quinto puesto de la clasificación se coloca otro gran patrimonio situado en A Coruña: Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, que asciende desde la octava posición a la quinta con 6.200 millones, frente a los 4.000 del año pasado. Su crecimiento se apoya tanto en los resultados del banco gallego como en las inversiones del grupo familiar en Portugal, donde agrupa sus bodegas de Oporto y Douro bajo la marca Kopke Group by Escotet Family Estates.

La lista continúa con Tomás Olivo (4.600 millones), propietario de General de Galerías Comerciales; Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona (4.400); María del Pino (4.200); Miguel Fluxà, presidente del grupo Iberostar (3.300); y Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid (3.100), que cierra el top 10.

Grandes fortunas gallegas

Y hay más gallegos entre las cin mayores fortunas de España. En el puesto 39 aparecen Isabel Castelo e Isabel Elena de Mandalúniz, de Seguros Ocaso, con 1.300 millones; en el 56, Dolores Ortega, con 850; en el 62, Luis Fernández Somoza, con 800; y en el 63, Primitiva Renedo, madre de Dolores Ortega y viuda de Antonio Ortega, hermano mayor de Amancio Ortega, con 800.

Pero más allá de los nombres, el informe de Forbes subraya un fenómeno llamativo: Galicia es la comunidad con mayor riqueza media por persona entre los grandes patrimonios. Siete fortunas gallegas acumulan 129.850 millones de euros, muy por encima de las cifras de Madrid o Cataluña. La comunidad, encabezada por el imperio textil de Inditex y la expansión financiera de Abanca, se consolida así como la mayor potencia patrimonial de España.

La edad media de los multimillonarios españoles supera los 80 años y, según la revista, la mayoría de ellos hicieron fortuna en sectores tradicionales hace más de cuatro décadas. “España sigue sin producir una nueva generación de grandes empresarios tecnológicos o innovadores”, advierte Forbes, que contrasta esta situación con Estados Unidos, donde el 60% de las mayores fortunas se crearon en las últimas tres décadas.