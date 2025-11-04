Cortizo se refuerza en Portugal con un nuevo centro en Vila do Conde

Cortizo, la multinacional padronesa especializada en el diseño y fabricación de soluciones de aluminio y PVC, sigue creciendo con la inauguración de una nueva delegación en Vila do Conde, en Portugal. Esta localidad del norte del país luso, donde la compañía instaló hace más de dos décadas su primer almacén fuera de España, sigue siendo su casa. Sin embargo, el grupo da ahora un paso adelante con el traslado a un nuevo centro logístico que permitirá ofrecer un servicio más ágil e inmediato a sus clientes.

El pasado viernes, tal y como informa la compañía gallega, se celebró la apertura oficial de las nuevas instalaciones ante más de 300 personas, que pudieron conocer de primera mano el espacio y sus capacidades. Situado al pie de la autovía A7, el nuevo centro logístico de Cortizo en Vila do Conde cuenta con una superficie total de 9.500 metros cuadrados, un stock de 350 toneladas de aluminio y 300.000 barras de PVC.

Además, el complejo incluye un showroom de 500 m², pensado para que fabricantes y arquitectos puedan descubrir las soluciones de la marca. Estos profesionales también dispondrán del apoyo de un departamento de arquitectura e ingeniería, reforzando así el carácter técnico y colaborativo que distingue a Cortizo. Con esta nueva delegación, la compañía consolida su expansión internacional y renueva su compromiso con el mercado portugués, donde sigue creciendo de la mano de la innovación, la proximidad y el servicio.