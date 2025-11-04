A Coruña lidera las ventas de coches en Galicia en octubre con más de 1.200 matriculaciones

La provincia de A Coruña consolida su posición como el mayor mercado automovilístico de Galicia. En octubre se matricularon 1.209 turismos y todoterrenos, un 10,2% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam). El crecimiento provincial se situó un punto por debajo del avance gallego (11,3%).

El buen comportamiento del mercado coruñés se explica, principalmente, por el tirón de los modelos electrificados, que siguen ganando cuota frente a los de gasolina y diésel. A nivel gallego, el 77% de los coches vendidos en octubre fueron híbridos, eléctricos o de gas, frente a la fuerte caída de los propulsados por combustibles fósiles tradicionales.

A Coruña concentró más del 40% de todas las matriculaciones gallegas. Pontevedra fue la segunda en volumen, con 906 unidades (+11,5%). Muy por detrás se situaron Lugo, con 395 vehículos (+8,3%), y Ourense, con 352 (+18,9%). En el conjunto de Galicia, las ventas alcanzaron las 2.949 unidades, lo que supone un incremento del 11,3% interanual, todavía por debajo del ritmo nacional, donde las matriculaciones subieron casi un 16%, hasta 96.785 coches.

Entre enero y octubre, A Coruña acumula 10.312 matriculaciones, un 9% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que Galicia suma 24.324 (+8%). El mercado español, con 951.516 unidades en lo que va de año, avanza un 14,9%, impulsado también por la demanda de turismos electrificados, que ya representan casi una de cada cinco ventas.