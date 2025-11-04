Expertos de toda España debatirán en Santiago sobre los retos de la ciberseguridad global
El Nodo CIBER.gal y la Xunta organizan el V Encontro Galego de Ciberseguridade, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de noviembre en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela
B. C.
Algunos de los principales expertos españoles en ciberseguridad, así como responsables de las administraciones autonómica y del Estado, participarán los próximos días 5, 6 y 7 de noviembre en la quinta edición del Encontro Galego de Ciberseguridade CIBER.gal, que se celebrará en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela.
Este Encuentro se ha consolidado como una de las principales citas de España para el debate y la difusión de conocimientos sobre la seguridad de la información y las comunicaciones. Podrá ser seguido de forma presencial o en línea por las personas que se hayan inscrito desde en enlace habilitado en la web ciberseguridadegalicia.gal.
Como en las ediciones anteriores, está organizado por el Nodo CIBER.gal, conformado por más de medio centenar de instituciones y empresas, y por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Colabora, así mismo, el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia (CPEIG).
El programa de esta edición estará conformado por talleres, conferencias, paneles de debate, representaciones teatrales didácticas y concursos de ciberseguridad. Está estructurado en tres bloques, que coinciden con los tres días de celebración, dirigidos a la Administración pública, al tejido productivo y a la ciudadanía. Este último bloque prestará una especial atención a escolares y adolescentes.
El Encuentro reunirá a personas de reconocido prestigio nacional e internacional, entre ellos Bernardo Quintero, Marta Barrio, Almudena Justo, Inés Amor, Rosa Díaz, Javier Candau o el bicampeón del mundo de la HackerOne Ambassador World Cup, Bernardo Viqueira; así como los responsables de ciberseguridad de grandes empresas como Banco de Santander, Telefónica, Vodafone u Orange Más Móvil; y de Administraciones autonómicas de Cataluña, Andalucía, Valencia o Navarra, entre otras.
Habrá también representantes del Parlamento Europeo, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Transformación Digital, que acercarán su visión sobre los nuevos retos globales en materia de seguridad digital. Además, se contará con el cómico gallego Oswaldo Digón, que con clave de humor hablará de la seguridad en el entorno digital.
Cuenta con el apoyo y participación de cerca de 30 entidades patrocinadoras. Entre ellas, son patrocinadores VIP Gradiant y Telefónica, y colaboran en la categoría de estratégicos entidades como ABANCA, Deloitte, Seresco, S2Grupo, Vodafone, Inprosec, Proofpoint y Fujitsu, que refuerzan así su compromiso con el impulso de la seguridad digital en Galicia.
Durante los tres días, gracias a la colaboración del INCIBE, el público podrá disfrutar de la experiencia itinerante Road Show y visitar un expositor de ciberseguridad interactivo para acercar conocimientos y buenas prácticas a todo tipo de públicos.
El evento también acogerá la final del concurso “Ciberseguridade no cole!”, organizado por Telefónica cómo patrocinadora evento. El concurso será presentado por Esther Estévez, galardonada en dos ocasiones como mejor comunicadora en los premios Mestre Mateo, en un acto conducido por la presentadora de la TVG Almudena R. Urzáiz. Habrá así mismo, una competición de retos Capture The Flag (CTF), impulsada por Gradiant.
A lo largo de las jornadas, los asistentes presenciales podrán disfrutar de momentos de networking con café, aperitivos y sorteos, en un ambiente pensado para favorecer la colaboración y el intercambio de experiencias entre profesionales.
Pedro Álamo de la Gala, Public Sector Sales Manager: «La ciberseguridad es una responsabilidad compartida»
–¿Cómo valora el Encuentro CIBER.gal y su aportación al ecosistema gallego de la ciberseguridad?
Es una iniciativa ejemplar que refuerza el compromiso de Galicia con la ciberseguridad. Desde Proofpoint valoramos positivamente su capacidad para conectar a instituciones públicas, empresas tecnológicas y ciudadanía en torno a un objetivo común: proteger el entorno digital. Este tipo de eventos fomentan la colaboración público-privada e impulsan la innovación y la concienciación, elementos clave para construir un ecosistema resiliente frente a las amenazas actuales. Además, el enfoque inclusivo del encuentro demuestra que la ciberseguridad es una responsabilidad compartida. Este tipo de iniciativas también fomentan la concienciación ciudadana, fundamental en un contexto donde el factor humano sigue siendo el principal vector de ataque. Galicia está posicionándose como un referente nacional en este ámbito, y es un orgullo para nosotros formar parte de ese impulso.
–¿Cómo ves el posicionamiento de Galicia en este ámbito, a nivel nacional e internacional?
Galicia está dando pasos firmes para consolidarse como un referente en ciberseguridad, tanto a nivel nacional como europeo. La creación del nodo CIBER.gal, el impulso de eventos como el Encuentro CIBER.gal y el Espacio CIBERGalicia, y la colaboración con entidades como INCIBE y el CCN, demuestran una apuesta estratégica por este ámbito. Además, iniciativas como el futuro Centro de Excelencia en Ciberseguridad y la participación en redes territoriales de especialización tecnológica refuerzan su proyección internacional.
–¿Cuáles dirías que son los retos más inmediatos de tu empresa u organización en materia de ciberseguridad?
En Proofpoint, uno de los retos más inmediatos es proteger a las organizaciones frente a amenazas cada vez más sofisticadas que tienen como objetivo a las personas. En el sector público, esto implica reforzar la seguridad del correo electrónico, prevenir el robo de credenciales y combatir el phishing dirigido, que sigue siendo una de las principales vías de entrada para los ciberataques. Pero además, estamos viendo una creciente necesidad de proteger la información sensible. Por eso, la prevención de pérdida de datos (DLP), el cifrado automatizado y la clasificación inteligente de contenidos están siendo clave para ayudar a las administraciones a cumplir con normativas, evitar fugas de datos y garantizar la confidencialidad de la información crítica.
