Galicia logra su récord de afiliación y el menor paro en un mes de octubre

Galicia cerró el pasado mes de octubre con los mejores datos de cotizantes y paro obtenidos nunca en este período del año desde que hay registros. Concretamente, la afiliación a la Seguridad Social quedó fijada en 1.102.984 personas, mientras que los inscritos en las listas del desempleo son en total 113.386 personas. No obstante, en comparación con septiembre, el desempleo subió un 0,27 % —301 demandantes más— y la afiliación descendió un 0,09% (1.019 cotizantes menos), un ajuste leve que no empaña la tendencia positiva del último año.

Según los datos publicados por los ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Galicia cuenta con 19.608 afiliados más que en octubre de 2024 (+1,81%) y 8.828 parados menos (-7,22%), consolidando una evolución más favorable que la media estatal. Por provincias, el paro solo bajó en Ourense (-0,91%, con 127 desempleados menos), mientras aumentó en Lugo (+1,50%, 166 más), Pontevedra (+0,33%, 141 más) y A Coruña (+0,27%, 121 más). Las mujeres representan el 58,85% del total.

Por sectores, el desempleo aumentó principalmente en servicios (+471 personas) y agricultura (+172), mientras que descendió en la industria (-173) y la construcción (-90). En total, se firmaron 68.648 contratos, un 10,58 % menos que en septiembre, pero un 2,01% más que hace un año. Solo el 33,37% fueron indefinidos, frente al 42,58% del promedio nacional.

En el conjunto del país, la Seguridad Social ganó 141.927 cotizantes en octubre, impulsada por el inicio del curso escolar, hasta alcanzar los 22,83 millones de trabajadores, su cifra más alta en un décimo mes del año. Si se toma la media mensual, la afiliación se situó en 21,84 millones, el segundo mejor octubre de la serie histórica, solo por detrás de 2021. Sin embargo, el paro aumentó en 22.101 personas, situándose en 2,44 millones de desempleados. Galicia fue, tras Ceuta y La Rioja, la tercera comunidad donde menos subió el desempleo.

El sector educativo fue el principal motor del empleo, con más de 167.000 nuevas altas, mientras que la hostelería perdió 50.594 ocupados tras el fin de la temporada estival. El número de autónomos también alcanzó su mejor registro histórico, con 9.142 nuevos afiliados, hasta los 3,42 millones.

Valoraciones

La directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, destacó que Galicia alcanza «el nivel de desempleo más bajo y el mayor número de afiliaciones en un mes de octubre de toda la serie histórica». Subrayó que «el ligero incremento mensual del paro es habitual en esta época del año y, en todo caso, inferior al del resto de comunidades».

Desde el ámbito sindical, CCOO Galicia alertó de que «la evolución del empleo es peor en Galicia que en la media española» por la pérdida mensual de afiliados y reclamó «políticas activas de empleo más ambiciosas que vayan más allá del turismo». Por su parte, UGT-Galicia insistió en que «hay margen para seguir mejorando» y pidió reforzar la estabilidad en el empleo y continuar en la senda de mejora salarial.

UPTA Galicia celebra la estabilidad del trabajo por cuenta propia en la comunidad, que cerró octubre con 204.311 afiliados, 345 más que en septiembre. La organización insta al Gobierno a definir este mes los nuevos tramos de cotización para 2026, denunciando la incertidumbre que genera el retraso en la negociación. Además, propone una subida progresiva de las cuotas según ingresos y una rebaja fiscal que refuerce la sostenibilidad y la protección social del colectivo.

A Coruña encabeza el repunte y Abegondo, la única en la que baja

En línea con Galicia, la comarca de A Coruña cerró octubre con un repunte del desempleo de 537 personas en comparación con el mes anterior, hasta dejar el total en 19.514. El concello con un mayor incremento fue A Coruña, que contabiliza 303 inscritos más en las listas del antiguo Inem. Abegondo, en el polo contrario, fue la única localidad en la que descendió el paro (-4 personas). En el resto de los ayuntamientos, el desempleo aumentó en 85 personas en Culleredo; en 48 en Oleiros; en 41 en Cambre; en 27 en Sada; en 26 en Arteixo; en 10 en Carral y en uno en Bergondo. Por sectores, los servicios (14.869) concentran el grueso de los parados.