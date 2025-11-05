Servicio Móvil se incorpora al Clúster Logístico para impulsar la innovación
La empresa tiene más de 2.000 empleados y 180 centros en España,
El Clúster da Función Loxística de Galicia refuerza su tejido asociativo con la incorporación de Servicio Móvil, empresa gallega especializada en logística sanitaria, gestión de la información y externalización de procesos para el sector público y privado. La entrada de la compañía, con más de cuatro décadas de trayectoria, aporta una sólida base técnica y conocimiento especializado que fortalecerán las capacidades del Clúster . La colaboración busca optimizar procesos, fomentar la transferencia tecnológica y consolidar la excelencia logística en la región, en línea con los objetivos estratégicos de la entidad, centrados en la innovación, el talento, la internacionalización, la digitalización y la mejora de infraestructuras.
Para Servicio Móvil, su adhesión representa una oportunidad para colaborar estrechamente con el ecosistema logístico gallego, integrando esfuerzos con empresas, centros tecnológicos y administraciones para desarrollar proyectos conjuntos y compartir buenas prácticas. Desde el Clúster destacan que «la adhesión de Servicio Móvil refuerza nuestro compromiso con la excelencia logística en Galicia, aportando el conocimiento y capacidades de una empresa líder en España». La incorporación no solo fortalecerá el trabajo interno del Clúster, sino que también generará sinergias entre los socios, contribuyendo a una oferta de servicios más eficiente, competitiva y sostenible en toda la comunidad.
Fundado en 2019, el Clúster agrupa a 65 grupos empresariales con una facturación conjunta superior a 11.000 millones de euros y presencia en más de 100 países. Su misión es potenciar la competitividad del sector logístico gallego, promoviendo la cooperación empresarial y la innovación. Nacida en As Pontes en 1978, Servicio Móvil se ha consolidado como un referente nacional en logística sanitaria y gestión documental, con más de 180 centros de trabajo y un equipo de más de 2.000 profesionales.
