Alice Fanciulli, nueva directora de Unidad de Negocio de Altia en Canarias
A Coruña
La empresa tecnológica Altia ha nombrado a Alice Fanciulli como nueva directora de Unidad de Negocio en Canarias. Desde esta posición, la directiva asume la responsabilidad de liderar la estrategia y el crecimiento del negocio de Altia en las Islas Canarias, con el objetivo de impulsar la transformación digital y promover la innovación tecnológica en la región.
La consultora tecnológica persigue con este nombramiento, según explica en un comunicado, fortalecer su negocio en el archipiélago en diferentes sectores, como turismo, Administraciones Públicas, sanidad, energía o telecomunicaciones, entre otros.
