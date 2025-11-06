Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empark, con seis ‘parkings’ en Galicia, en venta: atrae ofertas por 2.000 millones

Empark es la principal operadora de plazas de aparcamiento de España y Portugal, con una cartera de más de 300 parkings, también en Andorra y Turquía. Seis de ellos están en suelo gallego: A Coruña (Fábrica de Tabacos); Santiago (Área Central); Ourense (Alameda); Vigo (Praza de Portugal) y dos en Pontevedra (Alameda y Praza de España). En suma, dispone de 362.000 plazas para vehículos. Pertenece al fondo australiano Macquarie Asset Management, que esta semana ha empezado a circular su cuaderno de venta para buscarle nuevo propietario.

Según ha divulgado el periódico económico Expansión, gestoras de primer nivel como KKR, EQT, Partners Group o Stonepeak preparan ofertas 2.000 millones de euros. JP Morgan y Greenhill son los asesores financieros para Macquaire. El negocio de Empark le generó ingresos por 211 millones de euros en 2024, con un ebitda al alza (+14%) de otros 107 millones, de acuerdo al mismo medio.

El tiempo en Rianxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El tiempo en Porto do Son: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El tiempo en As Pontes de García Rodríguez: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El tiempo en Pontedeume: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El tiempo en A Pobra do Caramiñal: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Nicolas Sarkozy, el nuevo Conde de Montecristo

El tiempo en O Pino: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El tiempo en Padrón: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

