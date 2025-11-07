Cuatro de cada diez firmas gallegas activas no tienen actividad, según los registros

Casi cuatro de cada diez empresas gallegas registradas como activas no tienen realmente actividad, según los últimos datos difundidos por Iberinform, filial de Crédito y Caución. En concreto, el 39% de las sociedades inscritas en Galicia no publican actos ni depositan cuentas en los registros oficiales, lo que las sitúa en situación de inactividad efectiva pese a figurar como operativas.

Aun así, Galicia se sitúa entre las comunidades con menor incidencia de este fenómeno. Es la séptima con el porcentaje más bajo, frente a una media nacional que asciende al 45%. En total, el estudio identifica 1.887.764 empresas españolas aparentemente activas que, sin embargo, no han dejado rastro contable o registral en los últimos ejercicios. Esta situación puede responder tanto a compañías que dejaron de operar sin haber tramitado su disolución como a sociedades creadas para actividades que nunca llegaron a arrancar. Canarias (49%), Andalucía (48%), la Comunidad Valenciana y Murcia (46%) encabezan la clasificación de territorios con mayor inactividad efectiva. En el lado contrario, los porcentajes más bajos corresponden a La Rioja (29%), Navarra (32%) y País Vasco (35%).

El análisis también constata una reducción del 6,6% en el número de empresas que presentaron sus cuentas anuales de 2023 en el Registro Mercantil con respecto al máximo histórico de 2020. No cumplir con esta obligación puede acarrear consecuencias, como el cierre provisional de la hoja registral o sanciones económicas por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, además de dificultades a la hora de operar con bancos, proveedores o Administraciones Públicas.