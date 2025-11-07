El Sabadell quiere «crecer más» en el Noroeste desde «la cercanía»
Agencias
Banco Sabadell ha celebrado este jueves la Convención de Directivos de la Territorial Noroeste en la oficina principal de Sabadell Herrero de Oviedo. El acto ha reunido a 250 directivos de Galicia, Asturias y Castilla y León, y ha estado liderado por Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego y director general adjunto del Sabadell, y Jaime Matas, director de Red de Banco Sabadell.
«Tenemos que seguir trabajando en aquellos valores que nos definen en Galicia, Asturias y Castilla y León, como son la cercanía, la transparencia y la escucha activa de nuestros clientes. Somos un banco implicado en el territorio y lo vamos a seguir siendo a lo largo de 2026», expuso Junceda. En la convención intervino también, por streaming, el CEO de Banco Sabadell, César González-Bueno, quien afirmó que «Banco Sabadell está preparado para crecer más, ser más rentable y convertirse en el mejor banco de España». González-Bueno ha explicado que el principal valor diferenciador del banco es «su enorme vocación de servicio de todos sus profesionales».
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- Forbes' sitúa en A Coruña tres de los cinco mayores patrimonios de España
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Recta final para la apertura de un gran Gadis en la antigua nave de Caramelo en Agrela
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- La demolición del edificio que 'tapa' Mera, más cerca