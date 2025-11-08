A Coruña, imán laboral: atrae 10.000 trabajadores más de los que se van

El mercado laboral coruñés mantiene una capacidad constante para captar profesionales de otros territorios. Ese flujo, que se repite desde hace años, continúa consolidando a la provincia de A Coruña como uno de los principales polos de atracción de empleo en España.

El último informe sobre Movilidad geográfica de la contratación elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con datos del pasado año sitúa a la provincia en la séptima posición nacional en saldo positivo entre entradas y salidas de trabajadores. En total, A Coruña recibió 51.217 contratos de residentes de otros territorios y registró 41.294 contratos de coruñeses en otras provincias. La diferencia, 9.923, refleja un movimiento laboral que favorece la llegada de empleados desde fuera.

La movilidad laboral se mide comparando los contratos firmados por trabajadores residentes en una provincia para desempeñar su empleo en otra. El saldo surge de restar las salidas a las entradas. Una cifra positiva indica atracción; una negativa, pérdida de talento. En el caso de A Coruña, la balanza es favorable desde 2017.

Los grandes polos de atracción en España siguen siendo Madrid y Barcelona, que encabezan la clasificación, aunque durante el pasado ejercicio volvieron a destacar también Baleares y Málaga. En cambio, provincias muy pobladas como Valencia y Alicante registraron saldos negativos. Este contraste coloca a A Coruña en una posición destacada, a pesar de su menor tamaño demográfico y su ubicación periférica.

El dinamismo empresarial explica parte de este comportamiento. La provincia concentra compañías con capacidad para generar empleo estable y especializado en diferentes sectores. Inditex sigue siendo un referente internacional en moda y logística. Estrella Galicia mantiene un crecimiento sostenido impulsado por su nueva planta en Morás. Altia y Plexus consolidan un tejido tecnológico vinculado a la consultoría y al desarrollo digital. Finsa, Megasa o Jealsa aportan peso en industria transformadora y producción. La diversidad sectorial favorece que lleguen perfiles muy distintos, desde operarios cualificados hasta profesionales con formación universitaria.

El informe también desglosa los flujos internos dentro de Galicia. A Coruña es la única provincia gallega con saldo positivo. Pontevedra (-23.513; lleva más de una década en números rojos), Ourense (-4.171) y Lugo (-826) muestran cifras negativas en 2024. La relación entre ambas provincias atlánticas es especialmente intensa. Los residentes en Pontevedra firmaron 24.484 contratos en A Coruña, mientras que los coruñeses que se desplazaron a trabajar a Pontevedra fueron 11.130, lo que deja un saldo claramente favorable para A Coruña de más de 13.000 trabajadores.

La llegada a A Coruña se concentra especialmente en sectores de servicios y en profesiones técnicas y científicas. Aunque el volumen relativo de directivos parece pequeño (280) es una cifra muy destacable, mientras que el saldo positivo en categorías de mayor cualificación (2.902) indica una entrada de perfiles especializados.

La evolución sostenida del saldo desde 2017 muestra una tendencia consolidada. A la espera de los datos de este año, que no se prevén que cambien esa tendencia, la capacidad de la provincia para atraer trabajadores sigue ligada a la estabilidad de sus empresas y a la generación de proyectos con gran alcance.