Ence plantea 39 despidos en su fábrica de Pontevedra tras cuatro trimestres de pérdidas

La dirección de la planta de Ence en Pontevedra ha puesto sobre la mesa la salida de 39 trabajadores, en el marco de un proceso de despido colectivo tras cuatro trimestres encadenando pérdidas, y ha señalado que ofrecerá prejubilaciones y bajas incentivadas, sin descartar la posibilidad de alguna recolocación en otras factorías del grupo.

Esta medida afectaría al 6,5% de la plantilla que trabaja diariamente en la biofábrica de Pontevedra y se enmarca en su Plan de Eficiencia y Competitividad, que conlleva inversiones previas en automatización, digitalización e inteligencia artificial, según ha informado la empresa.

En Pontevedra, «los potenciales afectados» son 39 trabajadores y las salidas se concretarían a lo largo de 2026 y 2027 (19 de ellas en el cuarto trimestre). «Estas amortizaciones de puestos exigen llevar a cabo inversiones previas que permitan automatizar tareas o mejorar los procesos actuales», han matizado fuentes de Ence.

La empresa también ha asegurado que, dentro del proceso de negociación planteado al comité, se analizará la posibilidad de llevar a cabo prejubilaciones (20 personas podrían acogerse a este posibilidad según las estimaciones de Ence) y bajas incentivadas, y no descarta ofrecer «recolocaciones en otras plantas donde está invirtiendo el Grupo Ence».

Por su parte, la totalidad del comité de empresa de Ence en Pontevedra —integrado por representantes de Comisiones Obreras, CIG y UGT— anunció un calendario de huelgas de 12 jornadas.

Durante la comparecencia, el presidente y el secretario del comité, Santiago Cerqueiro y Omar Vázquez, respectivamente, acusaron a la dirección de ENCE de «mentiras, compromisos incumplidos y traición», lo que, según afirmaron, ha provocado una «guerra total abierta» entre la empresa y su plantilla.