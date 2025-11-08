Pocomaco celebra su primera feria multisectorial y de empleo

La Asociación de Empresarios de Pocomaco ha organiza su primera feria multisectorial y de empleo, con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña. El encuentro ha reunido 20 stands para facilitar contactos empresariales y oportunidades laborales entre empresas y personas que buscan trabajo. El polígono de Pocomaco genera alrededor de 5.000 empleos directos y sigue siendo un motor económico de la ciudad.