Clun impulsa el liderazgo femenino y el empoderamiento en el rural gallego

La directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana, visitó ayer la sede de Clun en Ames para conocer de primera mano el trabajo desarrollado por la Asociación Mulleres de Seu, una iniciativa impulsada por la cooperativa con el objetivo de promover el empoderamiento femenino en el rural gallego y visibilizar el papel de las mujeres en el sector agroganadero. Durante la visita, Quintiana estuvo acompañada por la presidenta de la asociación, Carmen Rodríguez, y por Jessica Rey, directora de marketing y comunicación de Clun, quienes le mostraron las instalaciones de la cooperativa y explicaron el funcionamiento y el impacto de las acciones que se llevan a cabo desde la asociación.

Mulleres de Seu lleva más de una década trabajando en la dignificación del papel de las mujeres en el rural, fomentando liderazgo, emprendimiento y igualdad de oportunidades. Rodríguez destacó que «trabajamos para fomentar el desarrollo personal y profesional del rural a través de un plan de formación continuo, reuniones para compartir experiencias y otras iniciativas que contribuyen a la dinamización social y económica del territorio».

Quintiana subrayó que la misión de Mulleres de Seu es plenamente compartida por el Gobierno gallego, ya que es necesario visibilizar a las mujeres que trabajan en el rural y en el sector primario, y convertirlas en un referente para aquellas que puedan apostar por vivir en el territorio. La directora xeral destacó además que el trabajo de la asociación ha permitido que las mujeres ocupen órganos de decisión, y recordó que Clun fue reconocida en 2019 con la Medalla Emilia Pardo Bazán de la Xunta de Galicia por su compromiso con la igualdad.

Creada en 2013 por mujeres ganaderas socias de Clun, Mulleres de Seu es un colectivo intergeneracional que integra mujeres de diferentes zonas rurales de Galicia comprometidas con la igualdad de oportunidades y la transformación del rural en un espacio vivo, innovador y sostenible.