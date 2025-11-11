Los primeros prototipos del blindado VERT de Urovesa llegarán en 2026

La empresa gallega Urovesa se prepara para entregar el próximo año los primeros prototipos de su nuevo vehículo blindado VERT, un modelo de exploración y reconocimiento terrestre desarrollado para el Ejército español, incluido en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa (PITSD) y en el recientemente aprobado Plan de Modernización. Así lo confirmó ayer el presidente y consejero delegado de Urovesa, Justo Sierra, durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la planta de Valga (Pontevedra), donde comprobó de primera mano el funcionamiento de los vehículos y los avances del proyecto, que combina tecnología avanzada, producción industrial y generación de empleo de alta cualificación.

Demostración sobre el terreno del blindado de Urovesa a la que asistió Robles. | LOC

El vehículo VERT está basado en la plataforma VAMTAC ST5, modelo que Urovesa ya exporta a más de 20 países, e incorpora sistemas de observación, cámaras de distintos tipos, estaciones meteorológicas, antenas satelitales y sistemas de radio, lo que permitirá reforzar la capacidad operativa del Ejército de Tierra. Sierra explicó que la compañía prevé entregar los primeros prototipos en 2026, seguidos de una fase de producción en preserie, para alcanzar entre 2029 y 2030 una intensidad mayor de suministros. Además, Urovesa desarrolla un plan de ampliación industrial con una inversión de 52 millones de euros, acondicionando más de diez hectáreas anexas a la factoría, lo que permitirá duplicar la capacidad productiva y alcanzar hasta 5.000 unidades al año.

El proyecto permitirá también duplicar la plantilla de ingenieros y personal de fabricación, generando al menos cien empleos directos y entre 400 y 500 empleos indirectos en la industria auxiliar, reforzando la vertebración territorial y el desarrollo de empleo de alta cualificación en Galicia y otras comunidades como Asturias, el País Vasco y Madrid. La compañía mantiene además políticas de investigación y desarrollo, formación y sinergias con universidades, contribuyendo a la atracción de talento y al fortalecimiento de capacidades tecnológicas. En este contexto, Sierra destacó que Urovesa prevé cerrar el año con una facturación «cercana a los 150 millones de euros», reflejo del crecimiento sostenido de la compañía y de su consolidación como referente en la industria de defensa española.

Durante la visita, Robles puso en valor la inversión en defensa como herramienta dinamizadora y generadora de empleo, destacando que Galicia es un ejemplo de vertebración territorial a través de la industria de defensa, donde Urovesa se ha consolidado como referente por su fiabilidad, profesionalidad y capacidad de innovación. Robles aseguró que «invertir en defensa es invertir en paz, seguridad, tecnología y empleo» y reafirmó el compromiso del Ministerio de seguir destinando recursos a los planes industriales para crear empleo, así como la importancia de diversificar los nudos de producción para generar oportunidades en toda España.

Demostración

La ministra asistió a una demostración de los blindados sobre terrenos irregulares, aunque declinó subirse al vehículo, bromeando que prefería «una tarta de Santiago» como regalo de cumpleaños, antes de abandonar la factoría junto a su equipo.