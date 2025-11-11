El TSXG tumba el recurso de Asime contra las ayudas del Igape al vehículo eléctrico

La guerra fría entre la patronal metalúrgica (Asime) y el Clúster de Empresas de la Automoción de Galicia (Ceaga) suma un nuevo capítulo… judicial. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación presentado por Asime contra las subvenciones del Igape destinadas al vehículo eléctrico, que la asociación consideraba discriminatorias.

El fallo confirma la decisión de primera instancia y rechaza la suspensión cautelar solicitada por los metalúrgicos, que denunciaban que las ayudas —cofinanciadas por la UE en el marco del Programa Galicia-Feder 2021-2027— se reservan exclusivamente a las empresas asociadas a Ceaga.

El núcleo de la polémica radica en un párrafo de la convocatoria que define como beneficiarias a las industrias dadas de alta en los epígrafes 29 y 30 del CNAE (fabricación de vehículos de motor y de otro material de transporte) y, además, a aquellas compañías que, aunque no figuren en esos códigos, estén integradas en la Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia.

Asime alegaba que esta redacción vulnera los principios de igualdad de trato y libertad asociativa, al conceder un trato privilegiado a los socios de Ceaga sin que este organismo ostente, según su criterio, representatividad suficiente del sector. El TSXG no comparte esa interpretación y avala la fórmula diseñada por el Igape, cerrando así la vía judicial a la patronal del metal.

No es la primera vez que ambas organizaciones cruzan sus caminos en los tribunales y en los despachos. Durante décadas, Ceaga —que agrupa a toda la cadena de valor de la automoción con Stellantis como buque insignia— y Asime —con más de 600 empresas de muy diverso perfil— han competido por el liderazgo sectorial.

Muchos proveedores del motor, de hecho, mantienen doble afiliación, lo que no ha impedido que las tensiones afloren cada vez que hay fondos públicos en juego.