El turismo en la Eurorregión, a debate en el Club Financiero

El Club Financiero de Santiago (CFS) organiza un nuevo foro sobre el presente y el futuro del turismo en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, que tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre en la sede del CFS. Este encuentro cierra la serie de debates sobre temas de actualidad con motivo del decimoquinto aniversario del Club.

Según Roberto Pereira, presidente del Club, «para la elección de los temas centrales de los foros hemos buscado cuestiones de actualidad e interés para las empresas y la sociedad, pero también con impacto socioeconómico. El turismo es una actividad económica muy importante en nuestro territorio, y hacer un diagnóstico de su salud actual, así como identificar las estrategias para que evolucione de forma positiva y sostenible, es vital».

El foro se estructura en dos mesas de debate. La primera, a las 10.15 horas, analizará la visión del sector turístico, abordando aspectos como formación, hostelería y congresos. La segunda , a las 12.15 horas, se centrará en la estrategia turística en la Eurorregión. Esta jornada refuerza el compromiso del CFS con el análisis y la promoción de sectores estratégicos para la sociedad y la economía de Galicia y del Norte de Portugal, facilitando el diálogo entre expertos, empresarios y autoridades del sector turístico.