Abanca pone a la venta su parte en el accionariado de la dueña de Monbus

Transmonbús SL es una de las participadas que constan en la cartera de Abanca, como Grupo Empresarial Copo o Naviera Elcano. En su caso, la entidad que preside Juan Carlos Escotet cuenta con cerca del 34% del capital social; la proporción restante está en manos de la familia fundadora cuya imagen visible es Raúl López.

Según ha podido confirmar Faro, del mismo grupo que LA OPINIÓN, Abanca ha decidido ahora abrir un proceso de desinversión para la venta de su porción en el accionariado. De acuerdo a las últimas cuentas consolidadas del banco, Transmonbús ha reportado un resultado neto de 2,8 millones en el último ejercicio fiscal (2024).

El medio El Economista, con información de Infralogic, ha divulgado que Abanca ha optado por realizar invitaciones a un grupo limitado de inversores, incluidos fondos de inversión especializados en infraestructuras. El objetivo pasaría por empezar a recibir ofertas en el plazo de un mes. Monbus, referencia en el transporte público por carretera y en continua fase expansiva, opera más de 1.500 autobuses y cuenta con más de 2.800 efectivos.

Acuerdo

Por otra parte, el Real Instituto Elcano ha incorporado a Abanca como nuevo Socio Colaborador, en el marco de su Programa de Socios Corporativos, fortaleciendo así su compromiso de trabajo conjunto con destacadas empresas nacionales e internacionales en el análisis de los desafíos globales desde una perspectiva española. La formalización de la incorporación ha tenido lugar en un acto celebrado en la sede del Instituto en Madrid, con la presencia de Francisco Botas Ratera, consejero delegado de Abanca, y de José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano.