Ecoener impulsa la acción climática con la certificación Gold Standard de su planta Piyata 1
El proyecto de 60 MWp en República Dominicana prevé producir 127 GWh anuales y evitar 91.000 toneladas de CO₂, según la compañía
Ecoener refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la descarbonización. Así, ha comunicado el registro oficial de su planta fotovoltaica Payita 1 (República Dominicana) en el estándar internacional Gold Standard, tras superar las fases de revisión preliminar, validación y diseño del proyecto.
La certificación, obtenida en colaboración con Offcarbon, avala que las reducciones de emisiones asociadas a Payita 1 cumplen con los más altos criterios internacionales de calidad, transparencia y trazabilidad, contribuyendo de forma real y verificable a la lucha contra el cambio climático.
Gold Standard, creado en 2003 por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y otras organizaciones, certifica proyectos con beneficios ambientales y sociales y con trazabilidad de las reducciones de emisiones, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Ubicada en Nagua, provincia de María Trinidad Sánchez, Payita 1 cuenta con 60 MWp de potencia instalada. Ecoener estima una generación anual de 127 GWh de energía renovable y la evitación de aproximadamente 91.000 toneladas de CO₂ al año. La compañía sostiene que esta aportación contribuirá a reforzar la seguridad energética del país al reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.
El registro de Payita 1 se suma —según Ecoener— a la primera emisión de créditos de carbono vinculada a sus plantas Cumayasa 1 y 2, también en República Dominicana y certificadas por Gold Standard. La empresa afirma que su objetivo es que todos sus activos fotovoltaicos y eólicos generen créditos de carbono o dispongan de certificados energéticos en los mercados donde opera.
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada
- El verano en el que Eddahchouri pudo dejar el Deportivo y mudarse a Italia o Grecia
- El juzgado ordena al Concello de Sada depositar 4,6 millones para el derribo de dos edificios
- La compra de edificios enteros en la ciudad aumenta por el tirón de la vivienda turística
- Ya es visible la estructura de la terminal de autobuses de la futura intermodal
- Los plazos de la obra de A Sardiñeira: qué se ha completado y qué queda
- Alerta por intensas lluvias en A Coruña y Pontevedra
- Viajar entre A Coruña y Santiago por la AP-9 el próximo año costará 8,77 euros