Espina & Delfín lidera la digitalización del ciclo urbano del agua en Galicia

La empresa coruñesa Espina & Delfín continúa liderando la transformación digital del ciclo urbano del agua en Galicia mediante el proyecto adjudicado en la primera convocatoria del Perte de Digitalización del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con una ayuda de 7 millones de euros y una inversión total que supera los 10 millones, el proyecto alcanza ya más del 80 % de ejecución, consolidando a la compañía como referente nacional en innovación y eficiencia hídrica.

El municipio de Negreira destaca por su alto grado de digitalización. La instalación de telecontadores inteligentes alcanza el 97%, permitiendo lecturas remotas y precisas del consumo, mejorando la eficiencia del servicio y reduciendo pérdidas en la red. Los analizadores de calidad del agua presentan un 90% de avance en captación y un 80% en el punto de vertido, garantizando un control exhaustivo del recurso y una gestión más sostenible.

Las plataformas digitales de gestión y visualización se encuentran casi totalmente implementadas: un 99% en la plataforma de gestión de abonados y un 80 % en la de visualización, lo que permitirá a los ciudadanos y a los ayuntamientos monitorizar el consumo horario, mensual y anual en tiempo real. Además, la integración de inteligencia artificial y sistemas de ciberseguridad alcanza un 70 % y 85 %, respectivamente, reforzando la protección de la información y la eficiencia en la toma de decisiones.

El proyecto también avanza en sostenibilidad energética, con un 80 % de los kW previstos instalados y en funcionamiento, reduciendo el impacto ambiental y los costes operativos. En total, se desarrollan 20 actuaciones tecnológicas, que incluyen sectorización de redes, modelización de sistemas hidráulicos, gemelos digitales y plataformas de transparencia para compartir información en tiempo real con administraciones y usuarios.

Espina & Delfín lidera la digitalización del ciclo integral del agua en nueve municipios gallegos —Cartelle, Cerceda, Coirós, Leiro, Negreira, Palas de Rei, Sarria, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa—.