La inspección hace fijos o amplía la jornada a más de 5.000 coruñeses

La lucha contra la precariedad en el empleo en la provincia de A Coruña ha dado un nuevo paso durante el último año. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social obligó durante el pasado año a transformar o corregir la situación laboral de más de 5.000 trabajadores (5.027), según el balance anual del organismo. La mayor parte de estas modificaciones afectaron a empleados que tenían contratos temporales sin justificación suficiente o jornadas declaradas inferiores a las que realmente realizaban.

Al mismo tiempo, la actuación del organismo permitió aflorar cerca de 1.800 empleos hasta ahora ocultos, lo que sitúa a la provincia entre las diez que registran un mayor volumen de economía sumergida detectada en el conjunto del país.

El resultado refleja las prioridades marcadas en los últimos años desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tras la aprobación de la reforma laboral, el Ejecutivo reforzó el control sobre dos prácticas extendidas en diversas actividades económicas: el uso de la temporalidad sin causa y la infradeclaración de horas en contratos a tiempo parcial. Ambas dinámicas permiten a las empresas reducir costes salariales y de cotización, pero a costa de precarizar las condiciones de sus plantillas.

Fijos discontinuos

Del total de 5.027 contratos modificados en la provincia, el volumen más elevado se dio entre los trabajadores con la condición de fijos discontinuos. La inspección obligó a transformar la situación de 2.400 profesionales al comprobar que superaban los límites de jornada que permiten utilizar esta modalidad. Cuando se trabaja de manera continuada durante la mayor parte del año, el contrato debe ser indefinido ordinario y no estacional. La corrección evita, entre otras cuestiones, que la empresa esquive el abono equivalente al periodo de vacaciones retribuidas.

También se revisaron contratos temporales. Durante el pasado ejercicio, la autoridad laboral detectó que 1.887 empleados trabajaban en la provincia con contratos de duración limitada sin que existiese causa que lo justificase. La reforma laboral estableció el contrato indefinido como forma ordinaria de empleo, por lo que la utilización del temporal exige acreditar circunstancias específicas, algo que no se cumplía en estos casos.

Aunque la conversión de fijos discontinuos y temporales fue la más numerosa, el incremento más significativo se produjo en los contratos con jornada parcial. La inspección corrigió la situación de 738 trabajadores cuya jornada real superaba con claridad la recogida en sus contratos. Es lo que sindicatos y expertos han denominado en los últimos años «fraude de la media jornada»: empleados declarados a 20 horas semanales que, en la práctica, realizan 30 o 40.

Esta fórmula permite a las empresas reducir costes en cotizaciones y salarios y se ha convertido en una de las prácticas más señaladas en sectores con alta rotación y picos de actividad, como el comercio, la hostelería, los servicios de limpieza o determinadas ramas de la industria.

Las organizaciones sindicales llevaban tiempo reclamando un refuerzo de la vigilancia sobre este fenómeno. La consolidación de las inspecciones confirma que el problema se había extendido y que una parte relevante de la precariedad laboral se había desplazado desde la temporalidad hacia el uso irregular del tiempo parcial.

El balance del organismo también recoge la detección de 1.793 puestos que no estaban reconocidos adecuadamente. De ellos, 1.530 correspondían a trabajadores sin alta en la Seguridad Social. La cifra coloca a A Coruña como la décima provincia con mayor volumen de empleo sumergido detectado, solo por detrás de grandes áreas urbanas y territorios turísticos como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Tenerife, Las Palmas, Baleares, Murcia y Alicante.

La inspección también localizó 190 empleados extranjeros sin el permiso de trabajo correspondiente y regularizó otros casos relacionados con bonificaciones aplicadas sin cumplir los requisitos.