Lorenzana reivindica en Huelva el impulso de Galicia en materias primas críticas

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacó en el I Foro de Minerales Críticos, celebrado en Palos de la Frontera (Huelva), el compromiso de la Xunta con el desarrollo del sector minero y su apuesta por convertir a Galicia en un referente en materias primas críticas. Señaló que la comunidad aumentó su participación en el valor de producción minera de España del 8,2 % al 9,5 % en los dos últimos años, consolidándose como la segunda que más empleo directo genera, con 3.711 trabajadores, un 10 % más que en 2021.

Lorenzana subrayó el potencial minero de Galicia, que combina materias primas clásicas como la piedra natural y las aguas termales con recursos críticos como el litio y el wolframio. Defendió avanzar mediante concursos mineros y una planificación a largo plazo que garantice la sostenibilidad y el retorno económico para la sociedad gallega.

Asimismo, incidió en la necesidad de reducir la complejidad administrativa que ralentiza los proyectos, destacando que los proyectos industriales estratégicos cuentan con un plazo máximo de 12 meses para su aprobación. También recordó que la nueva Ley de recursos naturales busca asegurar que el 50 % de la energía producida por los proyectos revierta en la industria gallega, impulsando así la industrialización del interior de la comunidad.

Durante su visita a la mina de Riotinto, una de las principales explotaciones productoras de cobre en España, con más de 12.000 toneladas en el último trimestre de 2025, la conselleira conoció de primera mano las instalaciones y los sistemas de operación. Allí puso en valor el papel estratégico de estos minerales en el desarrollo de tecnologías de energía renovable, vehículos eléctricos y redes de distribución eléctrica, reafirmando el compromiso de Galicia con una minería innovadora, responsable y alineada con la transición energética.