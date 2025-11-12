La Xunta no descarta acciones contra los jueces que paralizan la eólica

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, manifestó ayer, tras ser preguntado acerca de si su Ejecutivo se plantea emprender acciones judiciales contra magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que paralizan parques eólicos, que «hasta hoy» su Gobierno ha optado por la vía del recurso y desearía que fuese «suficiente», pero no sabe «qué puede pasar en el futuro».

Así lo evidenció en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, tras el foro previo celebrado en el edificio del antiguo Banco Pastor en A Coruña Economía gallega y empresa. Evolución, innovación y futuro en el que ya había alertado con intensidad de los efectos negativos de la paralización de parques por parte del TSXG para la economía gallega.

«Hasta el día de hoy, no sé qué puede pasar en el futuro, el recurso sigue siendo nuestro método de reacción cuando no estamos de acuerdo con una sentencia y me gustaría que fuese suficiente», dijo, si bien admitió que dicha vía, por el momento y con varios presentados —citó cinco ocasiones— no ha valido «de nada».

Dicho esto, volvió a mostrarse muy crítico con las decisiones del TSXG, con el «agravante» —manifestó que es una «opinión personal»— de que el «criterio» del alto tribunal gallego se aplique «en contra» de lo dictaminado por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «Esto es una situación que además está provocando graves perjuicios económicos», remarcó asimismo Rueda.

Durante el foro, se mostró muy crítico con la paralización de proyectos eólicos. «Estamos sometidos a unos criterios judiciales que no suceden en ninguna otra comunidad autónoma», insistió.