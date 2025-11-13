Aceites Abril espera alcanzar 50.000 kilos de olivas en una campaña récord

Aceites Abril prevé alcanzar 50.000 kilos de oliva en la cosecha 2025 de su proyecto Abril Colleita Propia, una iniciativa que cumple 16 años de vida y que simboliza el compromiso de la compañía ourensana con la recuperación del olivar gallego y la puesta en valor de un producto propio, ligado al territorio. De cumplirse las previsiones, la empresa podrá elaborar unos 6.000 litros de aceite virgen extra, equivalentes a 12.000 botellas numeradas de medio litro.

Son los datos que compartieron ayer desde la empresa aceitera que, para conmemorar los 16 años del proyecto y presentar las expectativas de la nueva campaña, reunió a una veintena de profesionales del sector agroalimentario, de la gran distribución y creadores de contenido en una jornada de campo celebrada en el olivar Daniel Osorio – O Penedo, en el concello de Cenlle, propiedad del agricultor Alberto Sierra. Durante la visita, el responsable de Agro de Aceites Abril, Alberto Fernández, mostró a los asistentes el proceso tradicional de vareo y recogida de la oliva, que comenzará de forma generalizada en las próximas semanas. Fernández destacó «el buen comportamiento de los olivares esta campaña, a pesar de la prolongada sequía del verano»”, y apuntó que «cada vez más agricultores gallegos apuestan por el olivo como alternativa sostenible y rentable frente a otros cultivos».

«El olivo devuelve vida y rentabilidad al rural gallego», subrayó Fernández, apuntando que lo hace con un cultivo adaptado al territorio, resistente y de bajo impacto ambiental.

Desde Aceites Abril destacaron que la expansión del olivar gallego tiene también un valor medioambiental y social.