Moeve duplica sus ganancias en los nueve primeros meses de 2025 hasta los 246 millones de euros

La antigua Cepsa, ahora rebautizada como Moeve, ganó 246 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, más del doble que los 109 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior. Un aumento de las ganancias que ha estado marcado por el alza de los márgenes de refino en el tercer trimestre, así como por una primera mitad del año positiva.

El beneficio neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios al excluir efectos de la volatilidad en los precios del petróleo en sus existencias, fue de 472 millones de euros, en línea con los 477 millones de euros de los nueve primeros meses del año pasado.

En este periodo, las inversiones ascendieron a 757 millones de euros, de los cuales un 52% se dedicaron a proyectos de transición energética, como la construcción de la planta de biocombustibles de segunda generación en Huelva, que formará parte del mayor complejo de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa.

La deuda neta se situó en 2.328 millones de euros al cierre de este periodo, mostrando una reducción respecto al cierre del primer semestre de 2025, gracias a la fuerte generación de caja durante el tercer trimestre que ascendió a 479 millones de euros, un 52% más que en el mismo periodo del año anterior (204 millones de euros).

En el tercer trimestre, la petrolera obtuvo un resultado bruto de explotación de 459 millones de euros en el tercer trimestre de 2025 (frente a los 383 millones de euros del mismo periodo de 2024) impulsado por el área energética, que incluye las refinerías y el negocio comercial, y que registró unas ganancias de 411 millones de euros, un 49% más que hace un año.

Ese buen desempeño del área de energía se debe principalmente al aumento de los márgenes de refino (8,9 dólares el barril frente a los 4,7 dólares del tercer trimestre de 2024) debido a la firme demanda mundial de combustibles para el transporte y la fortaleza de la actividad económica, así como por unas ventas superiores a las de hace un año.

De esta forma, la compañía controlada por el fondo soberano abudabí Mubadala, compenzó el retroceso en el negocio químico --31 millones de euros en el tercer trimestre, frente a los 68 millones de euros de hace un año-- por los bajos márgenes del segmento del fenol, y del área de exploración y producción --61 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, frente a los 85 millones de euros del tercer trimestre de 2024-- influenciado por los menores precios del petróleo.

"En el tercer trimestre de 2025, nuestra cartera diversificada y nuestros firmes resultados operativos nos han permitido mantener un flujo de caja resiliente", ha celebrado su consejero delegado, Marteen Wetselaar. "Nuestra decisión de asignar más del 50% de las inversiones a la transición energética refleja nuestro enfoque en la asignación de capital y nuestra firme determinación de dar prioridad a iniciativas que impulsen nuestro liderazgo en la transición energética europea”, ha añadido.