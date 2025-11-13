Telefónica convoca a los sindicatos para comunicarles un nuevo ERE

Telefónica ha convocado para la próxima semana a los tres principales sindicatos con representación en la compañía (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) para explicarles detalles de la implementación del nuevo plan estratégico del grupo para los próximos años y el impacto laboral de la nueva hoja de ruta. El encuentro se celebrará el próximo lunes y, aunque no tiene una agenda cerrada de momento, algunas fuentes sindicales dan por hecho que se centrará en la intención de la dirección de la teleco de ejecutar un nuevo ajuste de plantilla.

Previsiblemente la compañía comunicará a los sindicatos su intención de implementar un expediente de regulación de empleo (ERE) para alrededor de 6.000 trabajadores, según las estimaciones con las que se especula, según ha adelantado Europa Press. Un nuevo ERE que se da por hecho que tendrá carácter voluntario y que se aplicará casi de inmediato tras pactarlo con los sindicatos.

El plan Transform & Grow, presentado la pasada semana por el presidente Marc Murtra, incluye iniciativas para la mejora de la eficiencia operativa del grupo con el objetivo de generar un ahorro hasta 2.300 millones de ahorros en 2028 y de hasta 3.000 millones en 2030. El grupo no detalló todas las medidas incluidas en este plan de ahorro de costes, pero se deja abierta la posibilidad de aplicar un nuevo recorte de plantilla, a través de un ERE u otras fórmulas. Fuentes de Telefónica declinan hacer comentarios, mientras que desde los sindicatos sólo se confirma la convocatoria del lunes y que se abordarán temas vinculados al plan estratégico, nada más.

«En los números que hemos dado de los 2.300 millones [de euros de ahorros] en 2028, de los cuales casi el 75% son ‘opex’ [gastos operativos, entre los que se encuentran los gastos salariales], hemos incorporado todos aquellos ahorros que creemos factibles hacer. Cuando digo todos, son todos», advirtió el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, en un encuentro con la prensa para presentar el nuevo plan estratégico.