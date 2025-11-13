Vigo reflexiona sobre los desafíos del futuro en el Global Summit

Ser una ventana al mundo desde la que hacerse preguntas para reflexionar y alcanzar conclusiones encaminadas a lograr una mejor sociedad. Es el objetivo del Vigo Global Summit 2025, impulsado por la Zona Franca y conducido por la periodista Mamen Mendizábal, con más de mil inscritos. La segunda edición del evento comenzó ayer y finaliza hoy. En dos jornadas, el auditorio-palacio de congresos Mar de Vigo reúne a una veintena de referentes del progreso económico y social, entre ellos, dos nombres propios: los Premios Nobel de Economía y Paz Daron Acemoðlu y Dmitrij Muratov, respectivamente. Este último, Premio Nobel de la Paz en 2021, centró su intervención en la necesidad de combatir el «fascismo» y las «fake news», es decir, las noticias falsas. En su conferencia, La geopolítica de la verdad: el nuevo campo de batalla del poder global, indicó que será cada vez más importante disponer de mecanismos de verificación de información para evitar caer en la «manipulación».

Destacó que, en un mundo dominado por la inteligencia artificial, no seremos capaces de saber qué es real, y lamentó que el Gobierno ruso lanzase «propaganda» en la televisión de este país para defender que los niños ucranianos sean «ahogados» o proponer ataques nucleares. Citó la existencia de «dictaduras digitales» y criticó las declaraciones de Peter Thiel, uno de los primeros inversores de la red social Facebook y cofundador de PayPal: dijo que «la democracia es perjudicial para el progreso». «En las dictaduras, las personas dejan de ser dueñas de su vida. Un régimen autoritario cancela elecciones y cierra medios de comunicación. La paz es la fuente del progreso», pregonó.

El evento es todo un lujo para la ciudad. Como destacó el delegado del Estado en el Consorcio, David Regades, «en estos dos días, contaremos con un panel de analistas que nos ayudarán ya no a encontrar una pócima mágica para los desafíos que tiene el mundo, sino a poner sobre la mesa las piezas de este tablero que es la geopolítica actual, la revolución tecnológica y digital y su impacto en la economía para intentar encontrar certezas en un momento en el que la incertidumbre solo ofrece muchas preguntas y pocas respuestas», destacó antes de anotar que «no hay desarrollo económico sin desarrollo social ni calidad de vida sin generación de riqueza y empleo digno». «Ninguna acción política tiene valor alguno si no es para mejorar la calidad de vida de la gente», apostilló ante un público en el que había representantes de empresas e instituciones de la ciudad, así como estudiantes. También participaron en la jornada inaugural el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y Xosé H. Vázquez, catedrático de Organización de Empresas de la UVigo y director editorial de la segunda edición del Vigo Global Summit.

Regades puso en valor la importancia de la innovación, la sostenibilidad y el talento no solo para «producir más», sino también para hacerlo «mejor». Además, destacó la necesidad de la «colaboración público-privada», las «sinergias entre administraciones y unas empresas que apuestan por la investigación y el conocimiento, con referentes globales en sus sectores».

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ensalzó el ADN económico de Vigo, una urbe capaz de afrontar «con éxito, ganas y optimismo el presente y el futuro», y dejó claro que «la paz es la garantía para la buena marcha de la economía y el bienestar». «Un mundo en paz es el gran objetivo, y se tiene que conseguir desde la política. Las instituciones somos importantes en la forma de entender el mundo», pregonó el regidor, que alertó de que «los parámetros políticos, sociales y económicos están «quebrando». Apeló a la «cooperación» frente a los retos de los tiempos actuales, «convulsos».

Escotet puso el acento en la necesidad de proteger la verdad para preservar la democracia en un momento en el que «el mundo está cambiando». «No es un proceso armonioso, sino disruptivo y contradictorio, con variables que no se manifiestan en un primer momento», trasladó antes de recetar «escuchar y mirar alrededor para aprender» y encontrar la semilla de la «innovación». «La reflexión estratégica es muy valiosa», añadió en referencia al congreso.

Vázquez también se centró en la idoneidad de «provocar una reflexión» para conseguir «un futuro más responsable y lúcido». «El diálogo con el mundo siempre es fértil», indicó. Señaló que la inteligencia artificial debe ser un «motor de crecimiento», así como de «cohesión social y sostenibilidad», y apeló a la necesidad de fortalecer la libertad de expresión para que «el progreso perdure».

El Vigo Global Summit continúa hoy. Intervendrán Emma Gómez, directora general de la Asociación para el Progreso de la Dirección; Amparo Alonso, catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España; Inés Bermejo, directora general de HP Iberia; y Javier Sesma, vicepresidente sénior de Desarrollo de negocio global en TK Elevator. Si ayer fue el turno del Nobel de la Paz de 2021, Dmitrij Muratov; hoy toma el testigo el Nobel de Economía de 2024, Daron Acemoðlu. Por la tarde, habrá un monólogo de Carlos Blanco y un concierto de Baiuca.