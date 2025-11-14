Altia gestionará las aplicaciones electrónicas del regulador del juego

Altia ha sido seleccionada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) para asumir el desarrollo, el mantenimiento y el soporte de las aplicaciones de administración electrónica del organismo estatal. El contrato asciende a un importe mínimo de 280.247 euros y tendrá una duración inicial de siete meses, ampliable por otros siete hasta alcanzar los 555.862 euros.

La DGOJ, responsable de la regulación y supervisión del juego de ámbito estatal, opera desde 2014 con una oficina sin papeles apoyada en un tramitador integrado con su sede electrónica. Este sistema sostiene procesos clave como la expedición de licencias, la gestión de tasas, la actualización de registros o la tramitación de expedientes de inspección y sanciones. El nuevo servicio adjudicado a Altia busca garantizar la continuidad operativa de estas plataformas y su evolución técnica. La compañía gallega se encargará del desarrollo de nuevas funcionalidades, del mantenimiento correctivo y evolutivo de los sistemas existentes y del soporte técnico y funcional a los equipos que utilizan estas herramientas en su actividad diaria.

Las tareas incluirán análisis, diseño, construcción y pruebas de software, así como la revisión de componentes para reforzar la seguridad, corregir vulnerabilidades y asegurar la estabilidad de los despliegues. También se prevén acciones de planificación, seguimiento y reporte orientadas a alinear las mejoras con los objetivos estratégicos de la institución.

«Nuestra experiencia acumulada en proyectos del sector público y un enfoque basado en métricas nos permitirán asegurar la operación diaria y evolucionar los sistemas con los niveles de seguridad, accesibilidad y servicio que nos caracterizan», ha afirmado Natalia García, directora en Altia.