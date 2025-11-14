La Cátedra R refuerza su impulso en ciberseguridad
La Cátedra R en Ciberseguridad continúa su andadura tras el acuerdo revalidado por los rectores de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, y de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, y el director de R y de MasOrange en Galicia, Alfredo Ramos.
Según traslada la UDC, «desde ahora pondrá un énfasis especial en el fomento de la innovación en tecnologías inteligentes y en proyectos orientados a su aplicación práctica en el mundo de la empresa».
