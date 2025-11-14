Ferroglobe lanza pagarés por 100 millones para reforzar su liquidez

La multinacional Ferroglobe PLC, uno de los mayores productores mundiales de silicio metálico y aleaciones de manganeso, y propietaria de la planta de silicio metálico en Sabón‑Arteixo, cerró el tercer trimestre de 2025 con un Ebitda ajustado de 15,8 millones de euros (18,3 millones de dólares) y un flujo de caja libre positivo de 1,4 millones de euros (1,6 millones de dólares), pese a registrar una pérdida neta de 11 millones de euros (12,8 millones de dólares). Para reforzar su liquidez y diversificar sus fuentes de financiación, la compañía ha lanzado un programa de pagarés por 100 millones de euros, destinado a refinanciar pasivos, fortalecer capital de trabajo y financiar proyectos tecnológicos.

El programa permitirá a la compañía emitir deuda en distintas series y monedas según las condiciones del mercado. Los fondos recaudados podrán destinarse a refinanciar pasivos, fortalecer capital de trabajo o financiar proyectos tecnológicos, sin depender exclusivamente de créditos bancarios.

Durante el periodo julio-septiembre, la compañía reportó ventas por 269,4 millones de euros (311,7 millones de dólares) y generó un flujo de caja operativo de 18,0 millones de euros (20,8 millones de dólares). La posición de efectivo al cierre del trimestre era de 104,9 millones de euros, lo que refuerza la sólida posición financiera de la compañía frente a un mercado todavía complejo.

Proyectos en Sabón‑Arteixo

Este movimiento se enmarca también en la estrategia doméstica de la empresa: en España, la planta de Sabón‑Arteixo ha iniciado proyectos de descarbonización, como la instalación de un horno o reactor eléctrico de biocarbón para sustituir el carbón fósil, gracias a una ayuda de 11,7 millones de euros.

«La nueva herramienta de pagarés nos proporciona una vía flexible para acceder a los mercados de capital cuando las condiciones sean adecuadas, preservando nuestra sólida posición de caja», señalan desde la compañía.

La empresa busca diversificar sus fuentes de financiación y ganar flexibilidad para afrontar un mercado volátil. El nuevo programa permitirá emitir deuda en distintas series y monedas, destinada a refinanciar pasivos, impulsar el capital circulante y apoyar proyectos tecnológicos, incluidos los ligados a la descarbonización en su planta de Sabón-Arteixo.