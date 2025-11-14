Natalia Azón , nueva directora general de Nortempo Staffing
A Coruña
El grupo gallego Nortempo continúa su etapa de expansión con la incorporación de Natalia Azón Rodrigo como nueva directora general de su división de Trabajo Temporal.
Especialista en desarrollo de personas, estrategia comercial y formación jurídica, llega a la empresa, según destaca la compañía en un comunicado, avalada por una amplia trayectoria en puestos de responsabilidad nacional dentro del sector de los recursos humanos.
En esta nueva etapa, Natalia Azón se fija como objetivo impulsar el crecimiento de la división de trabajo temporal como motor estratégico del grupo, fortaleciendo su papel como “tractor de negocio y eje clave de desarrollo para las organizaciones y sus equipos”.
