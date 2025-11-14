La inflación de octubre allana un alza de 30 euros al mes en las pensiones gallegas

El índice de precios al consumo (IPC) avanzó en siete décimas en el conjunto de España en octubre, como ha oficializado el Instituto Nacional de Estadística (INE). A juicio de los expertos del área de Coyuntura de Funcas, una de las oficinas de análisis de mayor prestigio del país, «el resultado ha superado las previsiones en todos los grandes componentes excepto en los productos energéticos, algo que no es habitual, lo que podría evidenciar un cambio de tendencia al alza en la evolución de la inflación».

Dicho de otro modo, una aceleración en la evolución de los precios que, por lo pronto, ha mejorado ya las perspectivas de ingresos de los pensionistas. Porque Funcas estima ahora que la tasa que se utilizará para revalorizar las prestaciones públicas --se utiliza siempre la media de inflación del periodo diciembre-noviembre, en este caso de 2024 y 2025, respectivamente-- será del 2,7%, una décima por encima de sus estimaciones emitidas en octubre. «Se confirma la realimentación de las tensiones inflacionistas», abunda Funcas.

De constarse este cálculo, las pensiones medias en Galicia se revalorizarían en torno a 30,5 euros mensuales, equivalentes a cerca de 430 anuales (14 pagas). La paga abonada el pasado mes en la comunidad fue de 1.130,47 euros, según los registros oficiales del Ministerio para la Seguridad Social. En el caso de las pensiones de jubilación el incremento sería de 35 euros mensuales, frente a más de 21 euros para las de viudedad y otros 30 en las de incapacidad permanente.