Zara mantiene su dominio en España y vuelve a ser la marca favorita de ropa

Zara sigue liderando las preferencias de los consumidores españoles. La enseña principal de Inditex vuelve a ocupar la primera posición como la marca de moda favorita en España, según el estudio Retrato de España en función de sus marcas y su consumo 2025-2026.

Con un 27% de los apoyos, la firma coruñesa se mantiene en la cima de un sector que atraviesa un momento de transición profunda, marcado por la digitalización, la sostenibilidad y la búsqueda de experiencias más completas en tienda.

El mercado español de la moda continúa moviéndose entre dos fuerzas: por un lado, el dominio global del fast fashion, que mantiene su atractivo por precio, rotación y tendencia; por otro, un consumidor cada vez más preocupado por el impacto ambiental, la durabilidad de las prendas y la transparencia en la cadena de valor. Este equilibrio ha favorecido el desarrollo de fórmulas híbridas donde conviven las colecciones rápidas con propuestas sostenibles, la moda circular —reventa, reciclaje, segunda mano— y servicios personalizados.

Inteligencia artificial

Además, la inteligencia artificial está acelerando esta transformación. Desde el diseño predictivo hasta la creación de patrones o el ajuste de la demanda en tiempo real, las grandes compañías están integrando la IA en su operativa. La personalización, la omnicanalidad y la mejora del flujo logístico forman parte ya del estándar del sector.

En este contexto, Zara vuelve a ser la marca preferida por los españoles con el 27% de los votos. Su estrategia de crecimiento en los últimos años —basada en una expansión selectiva, la remodelación profunda de tiendas clave y la incorporación de servicios como Zacaffé— ha reforzado su presencia y su vínculo con el consumidor. La compañía ha apostado por macrotiendas tecnológicas, probadores digitales, puntos de recogida robotizados y un rediseño de la experiencia de compra que integra por completo lo físico y lo digital.

El comercio online continúa ganando peso en su estructura: ya representa el 25% de la facturación de la marca, lo que permite a Inditex operar con una de las plataformas de venta digital más sólidas de Europa.

Levi’s mantiene la segunda posición con un 21% de los apoyos y amplía su presencia territorial. Según el estudio, la marca estadounidense domina en cinco comunidades —Asturias, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura— además de Melilla.

Este avance confirma el efecto de su estrategia DTC (directo al consumidor), reforzada con programas de fidelización que en mercados como Reino Unido ya superan el 60% de las ventas omnicanal y con iniciativas internas como CEO of the Store, que otorgan mayor autonomía a los responsables locales.

Tercero, Ralph Lauren

En tercer lugar, se sitúa Ralph Lauren, que alcanza el 9% de las preferencias nacionales. Su entrada en el podio responde a un reposicionamiento global que ha mejorado su visibilidad en Europa y a un impulso en categorías premium que está conectando con nuevos perfiles de consumidor.

El mapa autonómico del informe muestra con claridad la hegemonía de Zara. La enseña gallega domina prácticamente toda España, con excepción de las cinco comunidades donde Levi’s logra imponerse. El liderazgo de Zara es especialmente contundente en Galicia, donde mantiene una relación histórica con el consumidor, pero también en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León, Navarra, Aragón, Canarias y Baleares.

La penetración territorial refleja el alcance de un modelo comercial que combina tiendas de gran formato en ciudades clave con una logística extremadamente eficiente, que permite renovar el producto más rápido que sus competidores.

Inditex ha ampliado, además, la diversificación interna. La consolidación de Zara Man, el crecimiento sostenido de categorías como deporte o belleza, y la incorporación de espacios Zacaffé dentro de tiendas emblemáticas buscan reforzar la experiencia del cliente y aumentar el tiempo de permanencia en tienda, un indicador clave en el sector del retail de próxima generación.

A través de 15.000 encuestas digitales, se preguntó a los consumidores por su marca de ropa favorita. La mayoría señaló a Zara.