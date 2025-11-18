La aeronáutica gallega se rearma para el histórico salto productivo de Airbus

La aeronáutica gallega, por volumen y empresas involucradas, es todavía un sector incipiente. Lo que sí parece es que su futuro va al alza, especialmente gracias el devenir de sus clientes. Aunque la pandemia de covid hizo daño, los principales productores de aeronaves cuentan ahora con numerosos pedidos. Y entre ellos destaca Airbus, la multinacional europea que ha anunciado recientemente que «está acelerando todos sus programas de aviones comerciales» y, en concreto, está disparando la cadencia de la familia superventas A320 para llegar a las 75 aeronaves al mes en 2027. De forma paralela, los proveedores gallegos se están rearmando para atender la demanda, tanto a través de nuevas inversiones como de la reserva de capacidad productiva para poder atender los pedidos futuros.

En un anuncio del fabricante sobre el «incremento de la producción de la familia A320», Airbus señaló que el programa ha alcanzado los casi 20.000 pedidos, con más de 8.600 ahora en cartera. Sin embargo, el nivel de producción actual es de unos 800 aviones al año

«La industria está con un nivel de actividad superior al 90% y el mayor cliente en los últimos años es y ha sido siempre Airbus», señala el presidente del Consorcio Aeroespacial Gallego (CAG), Enrique Mallón. Mallón explica que algunas empresas están firmando contratos «para reservas de capacidades de los próximos meses», es decir, haciendo huecos en sus líneas para atender el aumento de cadencia.