Fundación Repsol adquiere el 14% en la empresa de reciclaje textil Coleo, que tiene una planta en A Laracha

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el CEO de Coleo, David Puyuelo, han firmado la entrada de la Fundación Repsol en el capital social de la empresa con una participación del 14%, informa la Fundación en un comunicado este martes.

Coleo está especializada en la transformación circular en el sector textil, ofrece procesos industriales para dar valor a prendas usadas y desarrolla soluciones circulares, que abarcan desde la gestión de residuos hasta el reciclaje industrial y la producción de fibras recicladas, tejidos y prendas.

Cuenta con tres plantas de gestión de residuos en España (A Laracha y Catalunya) y una más en Toulouse (Francia) y con la entrada de Fundación Repsol en su accionariado "podrá avanzar en su crecimiento, y abrir nuevas plantas de gestión de residuos y valorización de materiales".

Brufau ha señalado que la inversión "supone una clara apuesta de la Fundación por la nueva economía de triple impacto y su vínculo con la sociedad".

Puyuelo, por su parte, ha celebrado contar con la Fundación Repsol, ya que representa "un apoyo clave" para desarrollar su visión de una circularidad europea textil basada en un equilibrio entre industrialización, desarrollo tecnológico e impacto social.