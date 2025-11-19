Privatización
Air France-KLM formaliza su interés por la portuguesa TAP mientras IAG se lo sigue pensando
El sábado 22 de noviembre culmina el plazo dado por Lisboa para que las empresas que quieran participar en la venta del 49,9% de la aerolínea muestren su interés
La aerolínea Air France-KLM ha formalizado su interés por participar en el proceso de privatización de la aerolínea portuguesa TAP; mientras el grupo IAG, matriz de Iberia, British Airways y Vueling, sigue analizando la posibilidad de postularse o no a la compra de parte de la compañía lusa.
Air France-KLM presentó este martes su "expresión de interés" para participar en el proceso de privatización de TAP, según han confirmado fuentes del grupo francés a EL PERIÓDICO. "Una vez más, esto demuestra el gran interés de Air France-KLM en este proceso. Esperamos con interés los próximos pasos", añaden las citadas fuentes.
El gobierno portugués puso en marcha a finales de septiembre la privatización de hasta el 49,9% del capital de la aerolínea nacional TAP. El 5% de la compañía se destinará a los trabajadores de la aerolínea y que el 44,9% restante se pondrá a disposición de uno o varios inversores.
Y el próximo sábado 22 de noviembre culmina el plazo dado por Lisboa para que las empresas que quieran participar en ese proceso de venta muestren su interés y confirmen que cumplen los criterios de admisión. TAP fue nacionalizada en 2020 para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de coronavirus tras recibir un rescate de 3.200 millones de euros.
IAG ha reconocido en varias ocasiones su potencial interés por TAP, aunque todavía no ha confirmado que vaya a participar en el proceso de privatización. Sin ir más lejos, hace dos semanas, durante la presentación de sus resultados trimestrales, el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, afirmaba que la entrada en TAP "puede resultar interesante desde un punto de vista estratégico".
Entre otras cosas, Gallego valoró la "gran presencia" de la compañía portuguesa en el mercado brasileño "donde IAG no tiene mucha capacidad", así como en el Atlántico Norte y en África. "El encaje tiene sentido para ambas partes (...) Estamos analizando el decreto presentado por el gobierno portugués y si vemos que con esas condiciones tiene sentido para nosotros iremos y si no, no", expresó Gallego.
